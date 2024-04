La millonada que Sandra Muñoz recibió por estar en La Casa de los Famosos

.Publicidad.

Hace algunos días que en La Casa de los Famosos se dio una doble eliminación. Salieron dos de los participantes que llegaron a tener una romance dentro del reality. Eso sí, la salida de este par fue de gran sorpresa, pues se creía que entre ellos, estaba uno de los finalistas del reality. Sin embargo, no fue así y el destino de ambos, está lejos de ser nuevamente este programa. Ahora bien, con esta eliminación, han empezado a haber varios rumores respecto al dinero que ganaba uno de ellos. Según los diferentes rumores, Sandra Muñoz sería una de las participantes con el salario más alto.

Este es el salario que habría recibido Sandra Muñoz en La Casa de los Famosos

Desde hace un tiempo se sabe que cada participante recibe cierto salario por estar en el reality. Además, se sabe que ese dinero que reciben sería semanal. Incluso se llegó a decir que los diferentes acuerdos, tendrían algún monto fijo, no llegando a ser tan elevados los precios. Sin embargo, con la eliminación de Sandra Muñoz, las cosas habrían cambiado respecto a este polémico tema. Es que, en redes sociales, se habría revelado el monto que llegó a ganar esta conocida modelo y actriz. Lo cierto es que sería un valor bastante alto, que con poco tiempo, se podría llegar a equiparar con el gran premio.

Para quienes no lo recuerden, el canal dispuso un gran premio de 400 millones de pesos para el finalista. Sin embargo, muchos de los competidores tienen claro que no es este dinero por lo que están allí. Y cómo no, si datos como el de Sandra Muñoz llegasen a ser ciertos. Según Chacalito TV, la modelo estaría recibiendo 27 millones semanales por estar en La Casa de los Famosos. Ahora bien, si multiplicamos este valor por las semanas que estuvo la mujer, tendríamos 189 millones de pesos. Pero esto no es todo, pues incluso se asegura que Sandra Muñoz, habría sido una de las mejores pagas del reality.

