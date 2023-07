Los cambios esperados y Gustavo Petro

“Una Colombia que no ha cambiado en un siglo no va a cambiar en un mes” y yo le añadiría; y mucho menos si se impide la organización comunitaria...

Por: Hernando Copete Ortiz |

julio 14, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El tema es muy interesante y sobre todo que nos debe llevar a entender de manera lógica, racional y simétrica, hacia dónde vamos como sociedad y no como seres, independientes, individuales.

Nuestra realidad es la que se ubica fuera de nuestros sentidos y que se encuentra representada en los objetos físicos, en los organismos y recursos naturales, en el ecosistema, en las teorías científicas, en los movimientos (cambios), en las creencias colectivas, en las representaciones mentales (intersubjetividades), en los imaginarios, en las ideologías, en las estructuras sociales, etc.

-Publicidad.-

El conocimiento es el resultado de una excelente observación y un razonamiento, cuyo enfoque se puede dar desde lo cuantitativo, cualitativo o haciendo uso de ambos.

En consecuencia, si le damos una lectura a esos conocimientos, producto de nuestras realidades, en el tiempo; estos han cambiado, vienen cambiando y cambiarán. Por lo tanto, se hace pertinente entender, comprender, las diferencias entre cambiar, transformar y evolucionar.

Publicidad.

Los objetos del conocimiento se materializan o manifiestan por su apariencia formal (su función, razón de ser, estética, forma, tamaño, tipo de superficie, color, sabor, olor, materia, temporalidad, etc.), por su significado (función simbólica: significados, representaciones y el valor comunicativo, fines) y por su uso (función valorativa y práctica, para satisfacer las necesidades).

Cambiar, es dejar una cosa o situación para tomar otra. Ese cambio obedece al valor, apreciación (significado), que conlleva el intercambio, los valores de uso y sus beneficios.

Transformar, es hacer algo nuevo o distinto de la cosa o situación original. Aquí la cosa o situación, no se deja, ni se cambia, se busca en ella crearle nuevas formas y funciones, mejorándolas.

Evolucionar, es el desarrollo de una cosa o situación, pasando de su estado actual a otro y superior. Es la garantía del cambio y la transformación. Es darle una mejor significación y uso a las cosas y situaciones, facilitándole la cabida a todo el mundo, para su goce.

Surge, a esta altura unas preguntas significativas, desde la lógica proposicional: ¿las cosas cambian y evolucionan?, ¿las cosas no cambian y evolucionan?, ¿las cosas cambian y no evolucionan?, o ¿las cosas no cambian y no evolucionan?

Los cambios sociales deben obedecer a estudios científicos sobre las problemáticas surgidas en los diferentes sectores de la población y la obtención de la mejor solución. Por ello la política, sociología, historia, psicología social, antropología, economía, nos explican las razones de esos cambios, como un resultado de la transformación y evolución de la sociedad. La fuente de estos cambios surge de la misma comunidad o de las diferentes clases de gobernantes e ideologías.

Enfatizando, debemos entender que el cambio social es una transformación, variación, de las actividades del ser humano en su contexto social; que de hecho los lleva a tener unas representaciones, ideas, conocimientos, paradigmas, etc. diferentes a los establecidos, que están obstaculizando el progreso.

En consecuencia, las estructuras sociales (familia, religión, economía, gobierno, normas, educación, valores, etc.), sus manifestaciones y su materialización se encuentran representadas en las relaciones sociales.

Los cambios sociales, para tener una mejor idea de ellos, lo más racional a lo que nos podemos atener, es a un análisis histórico. Este análisis cronológico y contextual depende de muchos factores, como los niveles de conocimiento, tecnología, economía, política, cultura, ideologías, etc., que se concatenan. Su materialización depende del activismo social, las revoluciones (ver: rusa, francesa, industrial, científica, digital, realmente sabe usted qué es una “revolución”. Las2orillas 09/05/2023), las políticas sociales, las innovaciones tecnológicas, etc.

De hecho, esa concatenación, funcionaria como un catalizador, el cual acelera o desacelera los procesos implicados en los cambios. Los cambios sociales unos pueden ser muy rápidos, otros lentos y otros que se toman mucho tiempo (décadas, siglos).

Ejemplos tenemos muchos, entre ellos están: La abolición de la esclavitud en los estados unidos de norte américa, tardo más de un siglo. En Colombia con la ley del 21 de mayo de 1851, se declara libres a todos los esclavos.

La caída del muro de Berlín fue el nueve (9) de noviembre de 1989, el cual duro por cerca de tres (3) décadas

El fin de la guerra fría fue el 26 de diciembre de 1991, guerra que comenzó con la terminación de la segunda guerra mundial, ocho (8) de mayo de 1945.

La religión tiene muchas formas de expresión: religiones animistas, politeísmo, monoteísmo, y otras formas de cognición religiosa, de acuerdo con las adaptaciones a los contextos sociales.

Las sociedades como esquemas de organización, en la historia se han identificado como: nómadas, salvajes, bárbaras, civilizadas, patrilineales, matrilineales, monógamas, etc. Cada una de ellas se tomó su tiempo para permanecer, desaparecer y cambiar.

Estas sociedades, vistas, de acuerdo con sus formaciones económico – sociales (régimen) son: primitiva, esclavista, feudal, capitalista, socialista, anárquica. Otras se les denominará diferencialmente de acuerdo con las visiones, representaciones, de cómo deberían funcionar las instituciones de un estado.

En Colombia me acuerdo de cambios y no cambios como: dejar de fumar en los buses, no votar basura en los sectores públicos (pero se sigue haciendo), respetar las señales de tránsito (que no están bien elaboradas y ubicadas), la condición de la mujer en los diferentes escenarios viene mejorando, en las vías (vehiculares y peatonales) circular por la derecha y adelantar por la izquierda, acabar con los colados, respetar las sillas azules en el transporte público, etc. Los comportamientos sociales, que han mejorado los contextos sociales y sus relaciones han tardado generaciones.

Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, fue un personaje que quiso hacer cambios en escenarios como en la cultura ciudadana, el medio ambiente, el espacio público, igualmente quiso recuperar la legitimidad institucional. Temas que se dejaron de tocar y no han cambiado.

El señor Luis Noé Ochoa el ocho (8) de julio del 2023, en su columna de El tiempo expreso: “Una Colombia que no ha cambiado en un siglo no va a cambiar en un mes” y yo le añadiría; y mucho menos si se impide la organización comunitaria. De allí, desde la psicología y la política surge la famosa frase: “divide y vencerás, dividir para reinar o divide y reinaras”.

Esos “no cambio” son el resultado de la anomia social, producto de la perdida de legitimidad de las estructuras sociales y todo ello debido a la disfuncionalidad de las instituciones, la corrupción, compra de votos, nepotismo (roscograma), clientelismo, concusión, cohecho, peculado, ley del más vivo, manipulación del razonamiento social, existencia de una política dinámica (transfuguismo), transmisión de la herencia política (el poder se hereda), la falsa meritocracia, la ignorancia política (desinformación, influencia externa, engaño), la desigualdad social (valoración social asimétrica), falta de seguridad (generador de miedos y odios), discriminación, aculturación; daño de la imagen política (centran sus comentarios en su apariencia formal: vestir, bailar, viajar, llegar tarde a eventos, generan presagios sin sustentos válidos, intuitivos, todo dirigido a crear desconfianza y dañar la imagen. No se detiene en la verdadera materialización de sus acciones); grupos o partidos de oposición, que se dedican es a censurar y no a criticar (ver: todo el mundo cree que critica, pero de esto se trata. Las2orillas 18/04/2023). Niegan las acciones reformistas, sin argumentaciones validas (ver: ¿Para quién es esta reforma? Las2orillas 27/03/2023)

Lo ideal es demostrar dónde se encuentran las fallas que afectan a la ciudadanía y ofrecer los cambios para su modificación, mejorarlas o plantear superiores procedimientos. Los beneficiarios deben ser la mayoría de la población y no élites.

No olvidemos que la “aculturación”, desde la psicología se puede afirmar que es un proceso de sensibilización sistemática, donde de manera gradual, se va adaptando a un individuo o grupo social, a otras formas de pensar (creencias, costumbres, valores), sentir (modificación de los sentimientos) y hacer (prácticas, lenguaje, relaciones sociales). Por ello muchos colombianos en nuestro interior tenemos sembrada la desesperanza aprendida (indefensión social), perdida de la credibilidad, disonancia cognoscitiva, paranoia social, sometidos a soportar las duras pruebas que se nos imponen (mito de Sísifo), autoculpabilizarnos por las situaciones sociales, eliminando las responsabilidades de los implicados. Desde la psicología es simplemente el condicionamiento operante (obediencia ciega).

En resumen, estamos enfrentados a un incremento de la pobreza multidimensional, en los sectores más pobres y vulnerables, donde el ciudadano del común no es escuchado (ver la quinta pata de los diálogos regionales y otras reuniones masivas en Las2orillas 05/12/2022).

Por todo lo anterior muchos colombianos han migrado y otros lo queremos hacer, pero la situación económica no lo impide.

Una gran pregunta para la buena convivencia y lograr los mejores cambios es: ¿Qué ideología es el mejor motor para esos avances? Al respecto Augusto Comte, frente al conocimiento humano plantea estos tres (3) estados: el teológico, el metafísico (pensamiento concreto / abstracto), o el positivista (teorías científicas).

La respuesta es el estado positivista, que se atiene a observar los problemas, su estudio (conteo, medición, afectados), abordaje (estrategias), encuentro, aplicación y evaluación de las mejores soluciones. Como vemos esta posición niega las diferentes ideologías y apunta es a resolver lo conflictivo, problemático, incoherente y avanzar para una mejor realidad (construcción del paraíso terrenal).

Bueno, el cambio, por lo visto es un compromiso de todos nosotros, para ello nos debemos organizar, participar, establecer o aceptar las mejores estrategias. No es negar, anular o escapar de lo planteado, es ver de ello qué es incoherente, y establecer los métodos más apropiados para mejorar los contextos sociales, comunitarios.

Dentro de las sociedades y en las cuales podemos tomar decisiones, cada uno de nosotros o como parte de grupos sociales, nos pueden identificar como un simple miembro de una masa (una persona más de esa comunidad, que no se le tiene en cuenta), como un ser excluido o marginado (no se nos tiene en cuenta), un ser integrado (somos parte de un intragrupo y a su vez ser parte de un intergrupo, pero no correlacionados), separados (no se les acepta para nada) o incluidos (son aceptados individualmente y en grupo sin ningún tipo de discriminación).

Para finalizar, todo tiempo tiene su política y toda política se toma su tiempo. La política de hecho es o deben ser los procedimientos (acción colectiva) para organizar y materializar el consenso y la armonía. La política es hablar de hechos y no de interpretaciones fantasiosas, alucinantes, falsas y futuristas. Este tipo de interpretación no puede ser más valorada, que la acción per se, es el aquí y el ahora (empirismo).

Las motivaciones de los cambios vienen o surgen por: perdida de legitimidad de los entes del estado, decadencia o degeneración de las estructuras y acciones sociales; comparación con otras sociedades más avanzadas (progreso); no solución pronta a las problemáticas sociales, desigualdades económicas, comportamientos y relaciones sociales caóticas, ambientes sociales tóxicos, falta de verdadero acceso a la justicia (juicio imparcial), explosión demográfica y sus nuevas demandas, fracaso de los sistemas políticos, causas de mortalidad no justificadas (malos estándares de vida), inaccesibilidad a los servicios públicos, imposición de ideologías y creencias, cambio climático (supervivencia), incremento de la insatisfacción social, deterioro de las condiciones laborales (esclavitud moderna), corrupción en todas sus características, etc.

Todo cambio tiene dos (2) temporalidades, las cuales permiten hacer una comparación, del objeto o situación a reformar, entre un tiempo uno (t 1 ) y un tiempo dos (t 2 ). Es poder medir los cambios de la estructura social (ES) y los cambios de las acciones o comportamientos sociales en su contexto social (CS).

A continuación, se les presenta una gráfica donde se presenta unas relaciones que permiten identificar cómo se puede entender qué es el cambio (algoritmo); y, en consecuencia, ver lo absurdo que es exigir cambios de algunos hechos o situaciones en temporalidades cortas, que por más mago que sea no se pueden obtener.

La Estructura Social en el tiempo uno (ESt1) se ve reflejada o se puede identificar en el contexto social uno (CSt1) , al pasar a la temporalidad dos (2), pueden ocurrir dos (2) acciones, una que no ha cambiado nada, que todo sigue igual (=); la segunda, que existe un cambio. Pero el cambio puede ser peor, fracaso (ESt1>ESt2) o es mucho mejor (ESt1<ESt2). Es decir, para el primer caso, las estructuras del estado en su funcionamiento eran mejores en el primer tiempo y peores en el segundo, situación que lleva a que los indicadores de pobreza multidimensional incrementaran; para el segundo caso, la relación es contraria; por lo tanto, los indicadores de pobreza decrementaron.

Si el contexto social progreso es porque se transformo y evoluciono. Significa que los escenarios económico, social, político, conllevan una mejor esperanza de vida.

AQUÍ VA LA GRAFICA