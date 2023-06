Los audios de Armando Benedetti: revelación o chantaje

.Publicidad.

La salida del gobierno de Laura Sarabia, la todopoderosa jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y de Armando Benedetti, embajador en Venezuela, no parece haber servido para detener la bola de nieve en la que se convirtió el caso de una niñera interrogada mediante polígrafo en los sótanos de una dependencia del gobierno y por las chuzadas ilegales de los teléfonos de ella y de una compañera suya de trabajo.

La calma de la noche de este domingo 4 de junio fue rota por la publicación, en el sitio web de la revista Semana, de una serie de audios en los que, de viva voz, Benedetti se declara dispuesto a revelar la manera como fue financiada la campaña de Petro en la Costa Caribe, aún a riesgo de que él y otras personas del círculo de gobierno puedan ir a la cárcel.

Las grabaciones corresponden a un compendio de mensajes que el excongresista y diplomático envío vía WhatsApp a Laura Sarabia después de que, según él, el presidente de la República lo sometió a una antesala de tres horas y luego se negó a atenderlo. “Eso no se le hace a Benedetti”, sentencia el propio exparlamentario en medio de varias frases salpicadas de fuertes epítetos.

En los principales apartes de sus mensajes de voz se le oye a Benedetti, en todo amenazante, que estaría dispuesto a revelar cómo fue que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y qué contactos tuvo que hacer para que ésta resultara triunfante en su región.

Según una analogía que él mismo usa en sus mensajes, este podría ser el inicio de un proceso 8.000, denominación que se le dio al juicio político al que fue sometido en 1994 el entonces presidente Ernesto Samper cuando se sospechaba que su campaña fue financiada con dineros del narcotráfico.

En uno de los audios se escucha: “En el momento en que yo diga quién dio la Plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá. Tu No sabes un culo de historia: lee cómo empezó el hijupetuta 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tu crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijupetutada, no es chantaje todavía”.

Benedetti no negó que la voz que se oye en las grabaciones sea la suya, pero cuando se desató la polémica trinó a través de su twitter que se trataba de grabaciones “manipuladas” o ofreció excusas tanto a Petro como a Laura Sarabia por el daño que su divulgación pública les pudiera generar.

No está clara la fecha en la que fueron grabados los mensajes, pero del contexto se deduce que estos se produjeron cuando él y Laura Sarabia todavía hacían parte del gobierno.

En uno de los apartes en los que Benedetti deja ver el resentimiento por el desplante y sugiere que la financiación de la campaña fue espuria se oye: “Ajá, marica, yo hice 100 reuniones… 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé… Además, lo que te voy a decir no es una amenaza: veo que esto me puede emputar… pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

Quien editó las grabaciones no permitió oír qué le respondía su interlocutora Laura Saravia.

Otro de los apartes más reveladores en este: “Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa; en la costa, todos… sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve ese ahora? Nada. ¿O es que quiere que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier… una mierda, Laura, de parte tuya y del presidente”.

Más adelante Benedetti le dice a Sarabia que si quiere pensar que es una amenaza, lo es. “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político (…)

Otro punto clave de la conversación tiene que ver con el nombramiento de Benedetti en Venezuela para garantizarle a Benedetti inmunidad diplomática mientras la Corte lo investiga por enriquecimiento ilícito. “Laura -dice el entonces embajador- no me amenaces con que el recurso va pa’ la Corte o no va pa´la Corte. Eso lo decido yo porque yo estoy a punto de resolver mi problema y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puestos ni un culo, si me quieren echar, me echan”.

Luego redondea su diatriba con esa advertencia:

“Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos. Sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. Osama Bin Laden, cuando se cayeron las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”.

Según expertos penalistas, la divulgación de las grabaciones, más allá de que deban ser sometidas a una evaluación técnica forense, representan una “noticia criminal” y deben dar Lugar a la que las autoridades competentes asuman de oficio de una Investigación que podría acarrear graves consecuencias.

En ellas no solo intervendría el Consejo Electoral, en relación con una posible violación de los topes de campaña, sino la propia Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara en caso de que esas mismas autoridades consideren que este caso podría dar lugar a que se evalúe la presunta responsabilidad del propio presidente Petro.

El presidente permaneció en silencio. Como es habitual en él, abrió una línea de trinos en la que inicialmente quiso desestimar las revelaciones con una frase que de inmediato agitó más fuerte el debate surgido alrededor del escándalo: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”, escribió.

Cuando voces como la del exaspirante presidencial Federico Gutiérrez comenzaron a hablar de una posible renuncia del presidente por la grave inestabilidad institucional que podría que el escándalo podría generar, el mandatario amplió el contenido de sus respuestas que algunas ya consideraban ya consideraban cínicas.

Inicialmente recordó que durante la época de su campaña una agencia privada, que vinculó con el gobierno de su antecesor Iván Duque, grabó de manera subrepticia varias conversaciones de su equipo, pero no lograron encontrar que él hubiera pronunciado una sola palabra “ilegal o irregular”.

Al filo de la medianoche, mientras otros personajes del mundo de la política le pedían, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le exigían darle al país una explicación amplia sobre lo que en realidad pudo haber ocurrido con la financiación de la campaña Petro replicó con otro trino que englobaba los elementos de la crisis: “Nadie del gabinete del gobierno ha ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

Aludió a los mensajes trascendidos de Benedetti como un chantaje. “Yo no aceptó -escribió- chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él”.

En medio del torbellino político, que enrareció en clima político y comenzó a generar incertidumbres, la crisis subió un peldaño más en la escalera de las posibles responsabilidades. Abogados y analistas recordaron que desde 2017 la violación de los topes establecidos para los gastos de campaña dejó de ser una infracción administrativa y se convirtió en un delito sancionable con penas de prisión. Las miradas se dirigieron entonces sobre el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro.

En medio de la crisis ha habido también espacio para las especulaciones. Una de ellas ha estado relacionada con la pérdida de la visa de ingreso de Benedetti a Estados Unidos. Como en otros de los apartes de sus audios le asegura a Laura Sarabia que él tiene muy buenas relaciones con el Departamento de Estado y también relaciones con la DEA, no faltaron aquellos que afirmaran que el saliente embajador en Venezuela ya habría hablado con esa agencia sobre la manera como fue financiada su campaña.

Las expectativas se centran ahora en la reacción de la justicia. De ella dependerá, en amplia medida, que se encuentre una solución institucional a la crisis que se agrava con el paso de las horas.

