Los artistas del Líbano, Tolima, son invencibles pese a que los saquen de taquito

Yo, Braulio Antonio Anacona Cazares, artista y gestor cultural del municipio del Líbano, Tolima, presento mi inconformismo frente a la manera como nos ven a los artistas de este lindo municipio. Líbano se ha caracterizado por tener excelentes artistas profesionales e inpiricos en todas las áreas culturales.

Tenemos artistas como Orlando Rico con su orquesta Karimbó Orquesta, Óscar Arias Bravo con su orquesta banda ancha, Jacson Castañeda con su orquesta psicocumbia, Braulio anacona y su agrupación vallenata son vallenato y Cristian Pineda el pin del acordeón, Andrés Gálvez y su agrupación YOOKO cantantes solistas como Fercho Mendieta, Oscar Romero, Nestor Emt, Lisimaco González Hernández, Hernando Martínez Pelaza, Henry Ángel, Javier Espitia Marín, José Rozó, Orlando Rico, Dairo Agudelo y demás artistas que hemos dejado el nombre de nuestro municipio en alto dentro y fuera del país, no tengamos la oportunidad de ser contratados por los organizadores del festival campesino ya que, según ellos, los artistas locales, no servimos sino para cuando ellos necesiten llenar espacios para sacar pecho en diferentes actividades.

Es una falta de respeto por parte de los organizadores del evento con los artistas del Líbano Tolima que solo destinen una hora del día viernes 12 de agosto de 2022 ( 7:00 p. m. a 8:00 p. m.)

Llamado Noche de los artistas libanenses en la que a ninguno de los artistas anteriormente nombrados no fuimos convocados a pesar que se presentaron propuestas, señores organizadores a nuestros amigos campesinos no sólo les gusta la música campesina a ellos también les gusta, lo popular, vallenatos, tropical y demás ritmos que los artistas del Líbano podemos hacer con nuestras agrupaciones o como solistas ofreciendo excelente calidad pero queda evidenciado nuevamente que ni la administración ni los terceros que fueron delegados para organizar estas festividades no les interesa los artistas de casa los que dejamos nuestro dinero aquí pagando impuestos y demás, que siempre nos buscan solo para rellenar y quedar bien ante el público y con una palmadita en la espalda somos beneficiados.

En el afiche de promoción de los artistas que se presentarán en este festival en ningún lado aparece la imagen de artistas del Líbano, quienes fueron contratados para la famosa noche de artistas libanenses ¿a que se deberá esto?

Aaaah, pero si todos los artistas del Líbano hubiéramos presentado propuestas de presentarnos gratis en tarima sin cobrar un solo peso, eso sí les hubiera gustado, claro, porque quedan más dividendos.

Lamentable que las administraciones que no saben de artes vean a la cultura como un gasto innecesario y no como patrimonio. La cultura en todas sus áreas es la puerta de bienvenida de Cualquier municipio o ciudad.

Cordialmente,

Braulio Antonio Anacona cazares

Artista y gestor cultural

Es de aclarar que después que Braulio Antonio Anacona Cazares, gestor cultural y artista de esta localidad, hace la denuncia por las redes sociales a las 4.00 p. m., y a las dos horas aparecen publicaciones en la página de la coordinación de educación y cultura del Líbano Tolima con un afiche en el que se evidenciaba la contratación de tres artistas del Líbano, ¿si nos iban a tener en cuenta para ser contratados porque no salimos en el afiche principal de promoción donde aparecen artistas de afuera de la ciudad? Lamentable que toque sea a las malas con estas administraciones.