Los Ardila se la juegan con Eva Rey y Silvia Corzo para que las emisoras de RCN vuelvan a sonar

RCN Radio, la que alguna vez fue la cadena radial más grande de Colombia, acaba de apagar su señal básica después de 76 años. No fue una decisión improvisada ni menor: detrás de la jugada está Alejandro Villalobos, el hombre que ahora mueve los hilos de la estrategia de contenidos de la Organización Ardila Lülle y que tiene la misión de resucitar una marca que lleva años viendo como a las demás marcas en los primeros lugares de sintonía. Lo que se anunció como una “transformación” es, en realidad, el fin de una era: la cadena básica deja de existir para dar paso a un nuevo modelo que mezcla nostalgia, información y una apuesta fuerte por lo regional.

El dial 93.9 FM de Bogotá, que durante décadas fue sinónimo de RCN Radio, se convierte desde hoy en La FM Plus, una emisora que sonará en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga con una programación hecha para quienes crecieron con la música de los setenta, ochenta y noventa. Mientras tanto, el sistema de radio popular Alerta seguirá presente en 20 ciudades, y las marcas de nicho —El Sol, La Mega y Radio Uno— continuarán funcionando sin mayores sobresaltos. Pero el movimiento central es claro: RCN apaga su cadena básica para concentrar todos los esfuerzos en La FM y su nueva plataforma informativa.

La FM, bajo la dirección de Juan Lozano, dejará de ser solo una emisora de franja matutina para convertirse en un sistema informativo de 24 horas, con presencia en 30 ciudades. La parrilla ya tiene un nuevo orden: el noticiero de la mañana se alargará hasta las 11:00 a.m.; luego debutará Habla con ella, dirigido y presentado por Patricia Pardo; al mediodía, la información se fragmentará en bloques regionales, con contenidos producidos por periodistas en cada ciudad.

Las tardes estarán ocupadas por espacios como En la Jugada (deporte), Qué nota (cultura y entretenimiento) y Tarde, pero llego, un programa que mezcla actualidad, análisis y humor. En la noche, la apuesta es diversa: franja informativa, debates y Siempre contigo, de Silvia Corzo, dedicado a la salud mental.

Villalobos no solo mueve las fichas de programación: quiere que la radio de RCN tenga una nueva personalidad. Para eso, fichó a Eva Rey, con la idea de darle irreverencia a los espacios de opinión de Juan Carlos Iragorri, en una movida que muchos leen como un intento de competirle a La Luciérnaga. La salida de la cadena básica no es solo un ajuste administrativo: es un giro de timón con nombre propio. Villalobos, que ahora tiene las llaves del contenido, apuesta a que la radio de RCN no solo sobreviva, sino que vuelva a marcar el ritmo. Lo cierto es que, desde hoy, RCN Radio ya no será la misma —y la historia de la radio en Colombia tampoco.