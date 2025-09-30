Estos son los 20 puntos del plan de Trump para terminar con la guerra de Gaza

La gran incógnita es si la propuesta de 20 puntos de Trump será suficiente para lograr alto el fuego inmediato, liberar los rehenes y definir el futuro de Palestina

Cuando faltan pocos días para que se cumplan dos años de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un ambicioso plan de paz. Una propuesta de 20 puntos ampliamente estudiada para lograr un alto el fuego inmediato, liberar a los rehenes retenidos por Hamás, y definir el futuro del enclave palestino..

En una intervención junto al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó con cautela el plan.

Esto es lo publicado por la Casa Blanca:

1. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será reconstruida en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes acuerdan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual.

4. Dentro de las siguientes 72 horas a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos.

5. Una vez entregados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas obtendrán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro hacia los países receptores.

7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la asistencia a la Franja de Gaza. La cantidad será, como mínimo, acorde con lo establecido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras, hospitales, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras.

8. La entrada y distribución de ayuda en la Franja de Gaza se realizará sin interferencia a través de las Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas con ninguna de las partes.

9. Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la "Junta de la Paz", presidida por el mandatario Donald Trump, y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.

10. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas ciudades modernas de Oriente Medio.

11. Se establecerá una zona económica especial con aranceles preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.

12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar.

13. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes.

14. Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población.

15. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. Ésta capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza. Además, mantendrá consultas con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito, y colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la Fuerza Internacional de Estabilización establezca el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre ambas partes, los garantes y Estados Unidos.

17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la intensificación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo cedidas por las FDI a la Fuerza de Estabilización.

18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y las narrativas de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios que pueden derivarse de la paz.

19. A medida que avance la reurbanización de Gaza y se implemente fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.

