Los aprietos de ‘Míster Taxes’ con la Procuraduría que le acaba de abrir investigación

Luis Carlos Reyes, exministro de Estado, ha cobrado mayor celebridad como testigo estelar de una investigación con la que la Corte Suprema de Justicia busca establecer si algunos congresistas movieron ilegalmente influencias para que el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, pudiera disponer de sus fichas en los más altos círculos de aduanas del país.

Hombre organizado, bien informado y dueño de una envidiable memoria, Reyes tiene una especie de repositorio en el que registró las visitas, cartas y llamadas que recibió de senadores y representantes durante la época en la que fungió como director de la DIAN (de julio de 2022 a marzo de 2024). El espectro de la información que maneja le mereció que un noticiero de televisión le dedicara el domingo 6 de julio de 2025, en horario prime time, 24 minutos a las revelaciones que se desprenden de sus archivos.

Quienes le conocen bien aseguran que ese ejercicio de “manos limpias” puede contribuir a reservarle un buen lugar en el partido de las próximas elecciones, ya sea como aspirante al Congreso o bien como precandidato a la presidencia de la República.

Si existen, esas expectativas podrían cambiar dramáticamente según el curso que tome una investigación que acaba de abrirle la Procuraduría General de la Nación como presunto responsable de los efectos producidos por la caída del 10.3% en el recaudo tributario en 2024, justo en los días en que Reyes era protagonista de un tik tok en el que encarnaba su personaje de “míster taxes”.

De acuerdo con el auto de apertura de investigación firmado por Gloria Yanet Quintero Montoya, encargada de la procuraduría delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Reyes y miembros de su equipo técnico proyectaron un objetivo de recaudo bruto nacional por $319 billones para 2024, lo que representaba un incremento superior al 10% con respecto año anterior.

La proyección fue acogida e incorporada en el Plan Financiero por parte del Ministerio de Hacienda. “Uno de los aspectos neurálgicos -advierte la Procuraduría- radica en la mensualización de dicha meta, esto es, en la distribución del monto global proyectado a lo largo de los doce meses del año”.

El órgano de control examinó documentos y correos del Ministerio de Hacienda de marzo y abril de 2024 y encontró que, según lo describe el auto, “la mensualización adoptada por la DIAN mostró un patrón poco consistente con el comportamiento histórico del recaudo, asignando incrementos agresivos en los primeros cinco meses del año, lo cual incidió directamente en la generación de brechas entre la meta proyectada y el recaudo efectivo”.

“Míster taxes” habría desoído al Ministerio de Hacienda cuando le solicitaba ajustar las proyecciones mensuales en función de los ciclos económicos y tributarios reales. Correos remitidos el 15 de marzo y el 3 y 25 de abril de 2024 por Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio, en los que se solicita a la DIAN remitir el archivo técnico soporte de la mensualización, no fueron atendidos con la diligencia esperada.

A juicio del Ministerio Público la conducta observada por el entonces director de la DIAN genera una presunción seria sobre la posible falta de diligencia funcional en el diseño y seguimiento del plan de recaudo tributario.

Mientras eso ocurría, los más importantes gremios y tanques de pensamiento del sector económico advertían sobre los efectos en la crisis del recaudo. “(…) En el acumulado de enero hasta mayo de 2024, el recaudo tributario cayó 10.3% según cálculos del centro de pensamiento, con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN". (...) en lo que va del siglo, solo en el 2010 se había registrado una caída en el mismo período, debido a la gran crisis financiera internacional. Será necesario un recorte del gasto para cumplir con la regla fiscal”, se leía en un documento de Fedesarrollo.

Internamente en la DIAN también había alertas prendidas. La Procuraduría rescató un pronunciamiento hecho por el sindicato a través de medios de comunicación en el que señalaba que entre los motivos del bajo recaudo estaba, "una ley de arbitraje mal calculada y que no había sido tramitada y unos pagos en regalías petroleras que no eran deducibles por sentencia constitucional".

Los trabajadores de base de la entidad advirtieron que funcionarios de la alta dirección calcularon la meta de recaudo "con el deseo y no con la realidad", puesto que no se tuvo en cuenta que el país no atravesaba por un buen momento en materia económica.

La investigación alcanza también a David Gustavo Suárez Castellanos y Guillermo Alberto Sinisterra Paz, subdirector de Estudios Económicos y director de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica de la DIAN.

El subdirector de Estudios Económicos tiene a su cargo funciones analíticas y prospectivas, especialmente en lo concerniente a la estimación de metas de recaudo, análisis de comportamiento tributario y soporte técnico para la toma de decisiones. El director de Gestión Estratégica y de Analítica lidera los procesos relacionados con la modelación de datos, elaboración de escenarios y monitoreo de resultados institucionales.

“Los correos electrónicos dirigidos por el Ministerio de Hacienda a los señores David Suárez y Guillermo Sinisterra, con fechas 15 de marzo, 3 y 25 de abril de 2024, evidencian que estas dependencias fueron requeridas de manera reiterada para remitir el archivo soporte de la mensualización de la meta, sin que en el expediente obre constancia de una respuesta satisfactoria y técnicamente sustentada”, señala también la Procuraduría.

En este caso no hay quejosos ni denunciantes, sino que se trata de una investigación de oficio del organismo de control, lo que de entrada disipa dudas sobre alguna intención política detrás del proceso.