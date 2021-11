El problema del favorito de Yo Me Llamo de los colombianos por el que podría salir del concurso

.Publicidad.

Yo Me Llamo volvió en su nueva temporada y se consolidó indiscutidamente como el programa más visto por los colombianos en las noches. Inteligentemente cuadraron su estreno para que la primera audición del primer capítulo fuera la más espectacular de todas con "El Chamo de las Mil Voces", un participante único que imitó casi a la perfección a siete artistas diferentes.

Luego de aquella audición los jurados le dijeron que escogiera un solo artista y él eligió representar a Nacho. Bajo este rol ya tuvo su primera y exitosa presentación, pero también se ganó varias críticas además de los halagos.

Yeison Jiménez le cayó duro en la presentación al decirle que tenía "un problema grave de respiración" y que era "muy importante que tengas en cuenta "los ejercicios de respiración para que no te sientas agotado ni acelerado en la tarima”. Lo anterior evidencia que el venezolano ya no parece ser el gran favorito del programa, y que no la tendrá tan fácil para ser el ganador de esta temporada de Yo Me Llamo, como lo anticiparon muchos televidentes luego de ver su sorprendente primera audición.