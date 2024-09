Los abogados que quieren evitar que el caso de la UNGRD arruine la carrera de Iván Name y Andrés Calle

.Publicidad.

Además de las investigaciones que están abiertas en la Fiscalía contra varios funcionarios, incluido el Ministro de Hacienda, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que ya llevaron al arresto de algunos como es el caso del exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, también hay otras paralelas que tienen lugar en la Corte Suprema de Justicia y cuyos protagonistas son los congresistas que presuntamente habrían sido beneficiados en el entramado de corrupción.

Una de las investigaciones que se adelanta es contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes fueron involucrados con el caso desde el principio. A ambos se les acusa de haber recibido dinero, $3.000 millones en el caso de Name y $1.000 en el de Calle como soborno para que contribuyeran a la aprobación de las reformas del gobierno y, por su estatus de congresistas, no pueden ser investigados por la Fiscalía.

A la cabeza de la defensa de Name está un conocido penalista como Jaime Lombana, quien ha sido protagonista de importantes casos de relevancia nacional como lo puede ser el del expresidente Álvaro Uribe y quien defiende los intereses de, por ejemplo, la operadora del servicio de energía eléctrica en el Caribe, Air-e o del empresario barranquillero Julio Gerlein, quien fue absuelto recientemente en el caso contra Aida Merlano, entre muchos otros.

Por su parte, el cordobés liberal optó por poner su defensa en manos de un penalista de un perfil más bajo, pero con gran experiencia como Billy Torres. Él, externadista de formación, ha sido funcionario de la Procuraduría y ha desempeñado varios cargos en la Fiscalía General de la Nación como el de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior. Por lo que más se le recuerda es por haber logrado que un juez ordenara devolverle al hoy Embajador en la FAO, Armando Benedetti, un apartamento que le había sido embargado.

Además, recientemente sostuvo una pelea por redes con Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que hoy defiende a Sneyder Pinilla, quien afirmó que el verdadero abogado de Andrés Calle a la sombra era el exvicefiscal Jorge Perdomo, hoy candidato a procurador buscando ser ternado por el Presidente. Torres solo lo invitó a que se concentre en lo suyo.

Para información del defensor del señor Sneider Pinilla, mi ética profesional de abogado litigante no me permite controvertir casos penales o extra-penales ante la opinión pública,pues los asuntos procesales son debatibles ante los jueces y no ante los medios o redes sociales. — Billy Torres Cortes (@billytorres888) June 13, 2024

¿Quién más le tiene que responder a la Corte Suprema?

La otra es la que se adelanta contra el conservador cordobés Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien pidió ser investigado por su propia voluntad tras haber sido salpicado. Con él también están siendo indagados otros seis congresistas que, según los exdirectivos de la UNGRD, habrían sido los objetivos de contratos direccionados por la entidad para favorecerlos. Ellos son Julio Elías Chagüi, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.

