Los 5 países donde es dificilísimo viajar para un colombiano

El pasaporte colombiano no deja de ser una desventaja a la hora de sacar visas. Aunque fueron muchos los logros diplomáticos y políticos del gobierno Santos para reducir la intensidad de los requerimientos para los connacionales en muchos países, sobretodo en Europa, el estigma del narcotráfico y la migración ilegal sigue pegada a la imagen del país.

No es casualidad que, de la región, el poder de entrada sin visa que tiene el pasaporte colombiano solo supera al boliviano y el ecuatoriano. Aun con la crisis, los venezolanos pueden entrar libremente como turistas a más países que los colombianos hemos podido hacerlo en toda la historia.

Estas son las visas más complicadas para un colombiano:

Malasia: La imagen de un colombiano es de todo menos positiva en este país islámico del sudeste asiático. Los colombianos son los únicos ciudadanos de todo el continente americano que deben tramitar una visa así sea solo para hacer tránsito en territorio malayo. Además, somos los únicos ciudadanos en todo el mundo que debemos entrar, con visa aprobada, exclusivamente vía aérea por el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, su capital. La razón, que está claramente explicada y consignada en las oficinas administrativas del aeropuerto y el consulado general en Singapur, dice así: “Kuala Lumpur International Airport is the only inmigration point with enough security messurements to handle a Colombian Passport holder” (El aeropuerto internacional de KL es el único punto migratorio con las suficientes medidas de seguridad requeridas para tramitar la llegada de un ciudadano colombiano). Por si fuera poco, Colombia es el único país en la región sin embajada ni consulado de Malasia y los trámites para adquirir el permiso de llegada debe hacerse personalmente en su misión consular en Lima, Perú. La sola tarifa consular de aplicación a la visa de turista valida por 3 meses es de 280.000 pesos. Colombia no le exige visa por menos de 90 días a los ciudadanos malayos.

Irán: Mientras que la mayoría del mundo puede entrar a Irán tramitando su visa a la llegada en el aeropuerto o la frontera terrestre, los colombianos son una de las solo 10 nacionalidades que deben procesar su solicitud mediante una oficina consular exclusivamente. Desde el cierre de la embajada colombiana en Teherán en el 2004, las políticas migratorias iraníes cambiaron abruptamente para los colombianos y hoy somos los únicos en Suramérica que necesitamos tramitar visa con más de 2 meses de antelación al viaje. El proceso de aprobación de cada visa no dura menos de 3 semanas y requiere visto bueno del ministerio del interior iraní y, aunque la mayoría de solicitudes se procesan satisfactoriamente, dicho trámite resulta ser muy dispendioso. El costo de la visa alcanza los 300.000 pesos.

Bután: Son muy pocas las visas que se expiden para turistas queriendo visitar el pequeño pero misterioso reino de Bután, ubicado en Asia. Aquellos decididos a hacerlo, deben entrar en contacto con una de las agencias de turismo estatales para tramitar el viaje que no puede ser mayor a los 7 días. La visa cuesta 250 dólares por día en territorio butanés y todos los turistas deben estar escoltados permanente por un funcionario del ministerio de turismo.

Canadá: La inmensa cantidad de solicitudes de asilo por parte de colombianos en Canadá en los últimos 20 años, pusieron el pasaporte nacional en una lista negra que aún persiste y se refleja en la tasa porcentual de rechazo de visas para turismo que asciende al 40%. Colombia, junto con Haití, son los únicos países en américa que, por medidas de seguridad y control, necesitan registrar sus huellas digitales antes de aplicar a la visa.

Estados Unidos: Para un colombiano siempre ha sido una hazaña festejable el hecho de recibir la visa estadunidense de turismo. Al día, la embajada gringa en Bogotá recibe alrededor de 300 solicitudes sin contar las que se hacen localmente en la agencia consular ubicadas en Medellín y Barranquilla y de este total, en 2018, fueron aprobadas el 64% de estas.