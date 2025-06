Los 5 líderes populares del Valle que le llenaron la Plazoleta San Francisco a Petro en Cali

.Publicidad.

El presidente Gustavo Petro escogió un espacio pequeño pero emblemático de Cali, la Plazoleta San Francisco, para la movilización que acompañaría la firma del Decreto que convoca a la Consulta Popular. Su aforo de siete mil personas estuvo completo y a ello contribuyeron el sindicalista Wilson Sáenz, representante de la CUT Valle; el indígena Misac, Edgar Velasco Tumiña; Félix Manuel Banguero de la Guardia Cimarrona; Rodrigo Arcila, representante del Sindicato del Sena mientras que el representante Alfredo Mondragón quien se inició en la política desde el sindicato de trabajadores del Sena, llamó a las bases de los barrios populares y comunas de la capital vallecaucana.

Los manifestantes empezaron a llegar desde el mediodía, pero el Presidente se presentó solo a las siete de la noche para convertir su intervención en la Plazoleta San Francisco en una alocución presidencial transmitida en Prime Time por todos los canales de televisión públicos y privados. En un formato distinto al convencional, el Presidente le cedió la palabra a cinco reconocidos lideres sociales de una región, como el Valle y el Cauca donde se siguen sintiendo el millón y medio de votos que logró en ambos departamentos: 1.043.911 en el Valle y casi 400.000 en el Cauca.

La cita la puso Petro en la Plazoleta San Francisco con aforo para ocho mil personas

Wilson Sáenz abrió el evento en la Plazoleta San Francisco. El líder sindicalista es el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Valle del Cauca desde 2013 lo que le permitió mantener un rol activo en las marchas estudiantiles de 2019, pero sobre todo en el Paro Nacional de 2020 que derivaron en el recordado Estallido Social logrando concentrar los sindicatos en el nororiente de Cali durante las duras movilizaciones que vivió la capital vallecaucana. Bibliotecólogo de profesión, Sáenz tuvo acalorados enfrentamientos con la Policía durante el Paro Nacional que visibilizó su nombre aún más.

Además del papel de Wilson Sáenz en la marcha a favor de la Consulta Popular de Petro, Edgar Alberto Velasco Tumiña, Secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO) logró movilizar a los indígenas Pijao, Misak y Nasa del Cauca hacía la ciudad de Cali. Edgar Alberto Velasco Tumiña es uno de los líderes indígenas que la ha hecho oposición al alcalde Carlos Fernando Galán movilizando los indígenas hacía el Parque Nacional, la última vez le reclamó haciendo un plantón frente a la Alcaldía de Bogotá en protesta al desalojo de los Muiscas en el Humedal de Tunjo.

Wilson Arias lidera la CUT en el Valle desde hace doce años

Félix Manuel Banguero, representante de la Guardia Cimarrona, el grupo de negros raizales organizados con bastones de mando y chalecos para defender, principalmente, el territorio y la vida de los miembros de la comunidad en el Valle del Cauca y el Cauca, también movilizó a su gente. La Guardia Cimarrona fue la misma con la que la vicepresidenta Francia Márquez marchó de La Toma el pueblo donde nación a Bogotá en voz de protestas.

A los estudiantes del Sena del Valle del Cauca los movilizó Rodrigo Arcila Parra, el Director Regional del Sindicato del Sena –Sindesena- un semillero políticos de izquierda del que salió el senador Wilson Arias y el representante Alfredo Mondragón quienes tuvieron protagonismo en el Estallido Social en el Gobierno de Iván Duque. El joven estudiante Rodrigo Arcila ha apoyado las protestas convocados con el Gobierno Nacional e inclusive se ha manifestado en contra del propio director del Sena, Jorge Londoño. El último paro que Arcila le armó fue hasta el pasado 11 de mayo a raíz de supuesta practicas clientelistas que se estaban dando al interior de la organización.

Rodrigo Arcila Parra convocó a los profesores y estudiantes del Sena a la Plazoleta San Fernando

La voz de Alfredo Mondragón, el escudero de Petro en Cali

Antes de que el presidente Gustavo Petro hablara en la tarima de la Plazoleta San Francisco, el representante Alfredo Mondragón, quien reemplazó al senador Wilson Arias en la Dirección del sindicato del Sena, cerró las intervenciones de los representantes de sectores populares.

Alfredo Mondragón coordinó el Paro Nacional de 2020 en la zona de Sameco

Alfredo Mondragón creció como dirigente liderando las manifestaciones pacíficas que se opusieron a la Reforma Tributaria del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aprovechando su capacidad comunicacional transmitía con su teléfono celular la situación que se vivía en el norte de Cali haciendo saber que no descansaría hasta que se cayera el proyecto de la Reforma y fuera una realidad la renuncia. Y lo logró. Pero con un alto costo para los caleños: el Estallido Social.

Su activismo fue imparable como parte de las Primeras líneas que bloquearon puntos clave de la ciudad como fue Sameco, punto desde el cual impedían el tránsito hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla de Cali, supo canalizarlo y conseguir los votos para ser congresista. Su voz en la Cámara se ha hecho sentir en la Cámara como uno de los grandes defensores de las reformas sociales del gobierno, como ponente incluso de la fallida Reforma de la salud, como llave de la Ministra Carolina Corcho.

Hundida la Reforma no ha descansado en su impulso a la pensional y la laboral donde no ha disimulado su beligerancia. Como integrante de la Comisión séptima se desplazó a su homóloga en el Senado y una vez ésta se atrancó en el trámite por decisión del bloque de representantes de la oposición, Mondragón no dudó en enfrentar al senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, en un encontrón verbal y en unos momentos físico que quedó grabado y se viralizó en las redes sociales. La ira de Mondragón era inocultable en su rostro cuando alegaba e insultaba a los siete senadores, que habían hundido la Reforma Laboral sin haber, si quiera, permitido su debate. Un episodio legislativo que le dio origen a la Consulta Popular que firmó este miércoles Gustavo Petro en Cali.

