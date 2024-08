Los 5 éxitos colombianos en los que metió mano el productor de Marc Anthony

.Publicidad.

Esta semana pasó por Bogotá Marc Anthony, uno de los soneros más vigentes de la música latina y uno de los pocos que todavía puede seguir brillando con nuevas canciones y presentándose en los mejores escenarios del continente. Pero muchos no saben, que el responsable del sonido de la mayoría de sus canciones de salsa, es un músico, instrumentista, arreglista y productor llamado Sergio George.

Este productor no sólo ha estado detrás de éxitos como "Palabras del alma", "Valió la pena", "Vivir lo nuestro", "Vivir mi vida", entre un montón de clásicos más de Marc Anthony, incluyendo todas sus colaboraciones con Maluma y algunas canciones con estrellas de la música urbana como Daddy Yankee, Don Omar o Julio Voltio, sino que también ha trabajado en un montón de éxitos de la salsa, del pop y hasta del reggaetón.

En muchos de estos temas, que son los que tendrán prioridad en este artículo, trabajó con artistas colombianos. Estos son cinco de los éxitos más famosos, que tienen trabajo de Sergio George detrás.

"Sin sentimiento" de Grupo Niche

A comienzos de los años noventa, la famosa orquesta de salsa caleña presentó su disco Cielo de tambores, que tenía éxitos como "Una aventura" o "Busca por dentro"; pero una de las canciones de este disco donde Sergio George participó de forma más activa fue la canción "Sin sentimiento". Recordada por icónicas frases como "porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir".

"Mi primer millón" de Bacilos

El mayor éxito de Bacilos fue también otra de las creaciones que necesitaron la mirada del maestro Sergio George y además, también fue sólo una de las canciones que el cantante Jorge Villamizar y él trabajaron juntos. Ahí el productor de Marc Anthony no sólo trabajó en el sonido de la canción, sino que también ayudó a componerla. Entonces no sabían que se convertiría en uno de los mayores éxitos de ambos.

"Ya no queda nada" de Ángeles con Junior Jein

Cuando esta canción salió en 2009, la mayoría de salseros del país no conocía a Ángeles, a Junior Jein, ni tampoco sabían que la canción era producida por Sergio George. Pero ninguno de estos detalles fue impedimento para se expandiera por todo el país y llegara a la mayoría de radios especializadas y discotecas. Su estribillo todavía retumba en las calles y aunque muchos desconocen el nombre de sus interpretes, sí recuerdan su letra y melodía. O su frase más icónica: "Ángeles, venimos del cielo".

"Desde esa noche" de Thalia con Maluma

Sergio George es tan crack, que no sólo ha hecho canciones de salsa con artistas urbanos, sino que ha hecho grandes reggaetones. Es probable que este sea el más famoso, que además, fue el éxito urbano más grande de Thalia. En realidad, Sergio George fue el productor de todo el disco Latina, con el que la mexicana intentó cautivar un nuevo público en un disco que también tenía piezas urbanas con la argentina Lali, el puertorriqueño De La Ghetto y con el también colombiano Silvestre Dangond, quien también se estrenaba entonces haciendo música urbana.

"La fórmula" de Maluma con Marc Anthony

Maluma y Marc Anthony han trabajado muchas canciones juntos, pero una de la que muchos fanáticos no están enterados es "La fórmula", que fue él sencillo de presentación de su último álbum (no EP) llamado Don Juan y publicado en 2023. La apuesta de los artistas es que la canción funcionara como la versión salsa de "Felices los 4" que habían hecho años atrás. Pero infortunadamente esto no fue posible y la canción quedó simplemente como un buen recuerdo de ellos y de Sergio George.