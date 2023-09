.Publicidad.

El empresario paisa John Restrepo empezó en 1958 importando papel de la norteamericana Scott Paper pero diez años después se quedó con el negocio y desde entonces armó la empresa Familia que se convirtió en un gran grupo económico, gracias a su alianza con los empresarios suecos.

Esta y otras tres empresas extranjeras surten más del 80 % del papel higiénico que se consume en el país. Si bien la líder y top of mind del mercado es Grupo Familia, le siguen la norteamericana Kimberly-Clark, la canadiense Kruger dueña final de Papeles Nacionales y la chilena Softys perteneciente al Grupo Matte.

-Publicidad.-

El empresario paisa John Gómez Restrepo Q.E.D.P. no solo fundó 35 empresas, tuvo varios cargos públicos entre ellos senador, gobernador encargado y embajador.

Los suecos llevan más de cuarenta años vinculados a esta empresa fundada a mediados del siglo pasado por John Gómez Restrepo, cuando a finales de la década de los 50 empezó a importar papel higiénico de la firma estadounidense Scott Paper Co. Convencidos de que era más barato producirlos en el país que pagar los fletes, lograron que la firma estadounidense se asociara con ellos y les vendiera los rollos madre más las máquinas de conversión, que junto con un molino japonés terminó dando origen en 1964 a la fábrica Scott Paper Colombia en Medellín, primera planta productora de papel suave en el país.

Los suecos llegaron como socios y ahora son dueños del grupo Familia

En 1986 los estadounidenses salieron del negocio y la empresa quedó con capital 100 % colombiano, principalmente de John Gómez. Por la misma época, Don John para quien las alianzas con socios estratégicos fue una constante en la vida empresarial, se asoció con la sueca Mölnlyeke, líder en la producción de toallas higiénicas gracias a lo cual nació la empresa Sanelca S.A. que fabrica y comercializa la marca Nosotras.

Publicidad.

Monlnlyeke había sido adquirida por Svenska Cellulosa Aktiebolaget – SCA, una compañía fundada en 1929 por Ivar Kreuger como un holding empresarial compuesto por diez compañías forestales suecas, que se quebraron tres años después, quedando en manos del banco Handelsbanken, quien a través de su sociedad de inversión Industrivärden continua como el mayor accionista.

En agosto de 2015, SCA anunció que dividiría las operaciones de higiene y las operaciones forestales de SCA en dos divisiones diferentes. BSN Medical, una empresa especializada en las áreas de terapia de compresión, cuidado de heridas y ortopedia; y Essity creada en 2017 como una compañía global dedicada a la higiene y salud, ambas compañías cotizan por separado en la bolsa de Estocolmo. El mayor accionista de Essity es Industrivärden con un 29.6%.

En abril de 2021, Essity, que para esa fecha ya era dueño de un 50 % de Papeles Familia, le compraron a los descendientes de John Gómez y demás socios el 44 % que estaba en sus manos, y se deslistaron de la Bolsa de Valores de Colombia ofreciendo mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) la compra de acciones a los demás accionistas.

Grupo Familia es líder en el cuidado femenino con la marca Nosotras, en productos TENA para la incontinencia y papel facial Familia, a los que se le suman las marcas Pequeñín, Pets, Pomys y el papel higiénico Familia. En el país cuenta con cuatro plantas y en la región tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Colombia al sumar las tres empresas, Productos Familia, Familia del Pacifico y Productos Familia, vendió un total en 2022 de $ 2.922.399 millones.

Kimberly-Clark entró fuerte hace 15 años, ocupa el segundo lugar en ventas

Colombiana Kimberly Colpapel fundada en 1968 es una filial de Kimberly-Clark, una compañía norteamericana enfocada en el sector salud e higiene. En 2008, Colinversiones, la empresa que se quedó con los activos no relacionados con la producción de cigarrillos de la Compañía Colombiana de Tabaco – Coltabaco antes de su venta a Phillips Morris, le vendió a su exsocio norteamericano Kimberly Clark desde que le producía el papel para los cigarrillos, sus participaciones tanto en Colombiana Kimberly como en Colpapel, lo que facilitó la consolidación de la empresa en una sola y en manos norteamericanas.

Opera tres plantas en el país, una en Tocancipá, Cundinamarca, otra en Barbosa, Antioquia y Papeles del Cauca en el Cauca, desde donde exporta a 30 países de la región Andina, Centroamérica y algunos de Europa y Asia. Entre 2020 y 2022 han invertido más de USD 100 millones en su capacidad productiva en el páis.

Kimberly-Clark tiene en Colombia la capacidad instalada más grande de América Latina

La matriz Kimberly-Clark, fue fundada en 1872 en Wisconsin por John Kimberly, Charles Clark y otros dos socios como una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de papel. Es reconocida por revolucionar el mercado en la producción de pañales para niños y adultos, papel higiénico en rollo, toallas de papel, pañuelos faciales, toallas femeninas y ropa interior desechable. En 1996, se fusionó con la también norteamericana Scott Paper Company fabricante de las toallitas de papel Scottex.

La línea de protección y cuidado personal representa más de la mitad de sus productos con marcas como Huggies, Kotex y Plenitud; los productos de higiene familiar un tercio con Kleenex, Huggies y Scott entre otros; más otros varios como los productos profesionales de higiene KleenGuard.

Kimberly-Clark tienen presencia en todos los países de América Latina, con 14 fábricas activas e igual número de centros de distribución. Su sede principal queda en Dallas, Estados Unidos, y hace presencia en 175 países. Cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde inversores institucionales poseen el 76 % de la compañía, siendo el fondo The Vanguard Group es el mayor accionista con el 8.9 % de las acciones.

La canadiense Grandbay llegó al país comprando Papeles Nacionales

Papeles Nacionales es una empresa multinacional con sede en Pereira que forma parte del grupo canadiense GrandBay, que desde Panamá hace presencia en más de 25 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe bajo diferentes nombres locales, en varios casos conservando el de las empresas que ha comprado en estos países.

En Colombia ha consolidado una posición relevante en el mercado del papel tisú, entre las marcas que comercializa están el papel higiénico son Suave y Rosal, las servilletas Favorita, pañales Baby Dreams y protectores de incontinencia Rely Expert, el portafolio industrial marca Sanitsu más los protectores Suave Active Care.

Grand Bay International forma parte de Kruger Inc, una corporación que inició Joseph Kruger en 1904, un comerciante de papel de Nueva York que se había establecido en Montreal con su familia. De la mano de su hijo, Gene H. Kruger, quién a los 25 años se convirtió presidente en 1927, la empresa dio el salto hacia la fabricación de productos de papel periódico, cartón y tisú. Su visión de la perspectiva global lo llevó a forjar una relación de colaboración fuera de América del Norte entre intereses de Kruger Inc. y ajenos a Kruger Inc., incluidas operaciones de papel tisú en Venezuela (1956) y Colombia (1962) donde inició con la producción de papeles suaves y derivados.

Su hijo, Joseph Kruger II, asumió el control en 1988 y diversificó las operaciones de la corporación en un momento en que las empresas de celulosa y papel se veían amenazadas. Después de tres décadas bajo su liderazgo, Kruger se destaca en diez sectores industriales, incluidos productos de papel, cartón para envases, embalajes, energías renovables, reciclaje y biomateriales. Sus dos hijos, Sarah Kruger y Gene Kruger, ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de la empresa.

Eliodoro, Patricia y Bernardo Matte lideran el grupo Matte, el principal grupo económico chileno en los últimos 60 años

Softys Colombia con sus marcas Elite (papel higiénico, toallas de papel, servilletas y alcohol gel) y Babysec (pañales infantiles y toallas húmedas), es una subsidiaria de la chilena Softys que inició la fabricación de productos tisú en 1980 y diez años después se expandieron a Argentina, Uruguay, Perú, México, Ecuador y Brasil, a través de compras de empresas locales. De igual forma llegaron a Colombia en 2007, mediante la adquisición de Drypers Andina en Santander de Quilichao, Cauca, dedicada a la fabricación y comercialización de pañales infantiles, y tres años después inauguraron una nueva planta de papel tisú en Gachancipá, Cundinamarca.

Softys es parte de las empresas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones – CMPC, propiedad mayoritaria del grupo chileno Matte dedicado a diversas áreas económicas, principalmente forestal, bancaria, energía y telecomunicaciones e inmobiliarias.

La familia Matte que tiene presencia en Chile desde el siglo XIX, cimentó su imperio económico cuando en 1961 Eliodoro Eugenio Matte Ossa logró hacerse controlador de CMPC, empresa que desarrolló un amplio crecimiento tanto en el sector forestal como en la industria de papel, y que, en 1995, bajo la dirección de Eliodo Matte hijo se transformó en un holding del cual se desprenden 5 filiales: celulosa, forestal, papeles, tisú y productos sanitarios y productos de papel. Es una de las cuatro principales productoras de celulosa en el mundo.

El Grupo Matte es controlado por los tres hermanos Matte Larraín desde la muerte de su padre en el año 2000, Patricia, Eliodoro (quién abandonó la presidencia de Empresas CMPC luego del escándalo del “cartel del papel higiénico” en 2016) y Bernardo Matte; ellos lideran las tres ramas familiares que confluyen en un vehículo principal de inversiones, Forestal O´Higgins, desde donde controlan la administración del Grupo.

A continuación, los datos de ventas (ingresos operacionales) y las ganancias de estas empresas durante el año 2022, según los datos reportados a la Superintendencia de Sociedades:

(*) cifras en miles de pesos

Le podría interesar: