- Los 3 países que siguen siendo los favoritos de los colombianos para migrar y empezar de nuevo

Las oportunidades para migrar dependen del perfil, pero hay tres países que concentran el mayor interés de los colombianos que dejan el país

Para muchos colombianos, migrar dejó de ser una idea lejana para convertirse en una meta concreta. La búsqueda de mejores ingresos, estabilidad o simplemente nuevas oportunidades ha llevado a miles a mirar más allá del país. Durante años, los destinos han sido casi los mismos, pero hoy el mapa se amplió: las opciones dependen cada vez más del perfil, los estudios y la experiencia de quien decide dar el salto.

Esa combinación es clave. No es lo mismo migrar con título profesional y dominio de idiomas, que hacerlo con formación técnica o sin estudios formales. Cada perfil encuentra puertas distintas, y por eso algunos países se han ido posicionando como favoritos para los colombianos que buscan empezar de nuevo.

3 países que se han convertido en los favoritos de los colombianos para migrar y buscar otra vida

Uno de los destinos que se mantiene firme en la lista es Canadá. Su atractivo no es casual: cuenta con programas estructurados para atraer migrantes calificados. El sistema de puntos, basado en educación, experiencia laboral e idioma, permite acceder a residencia permanente, algo que lo convierte en una opción sólida para profesionales.

En una línea similar aparece Australia. Aunque muchos lo ven inicialmente como un destino para estudiar inglés, el país también ofrece visas laborales y programas para trabajadores calificados. Su mercado demanda mano de obra en sectores específicos, lo que abre oportunidades para quienes logran cumplir con los requisitos.

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Sin embargo, el país que sigue liderando las preferencias es Estados Unidos. A pesar de las restricciones migratorias, continúa siendo el principal destino para los colombianos. Muchos optan por alternativas como la visa H-2B, enfocada en trabajos no agrícolas como construcción, hotelería o turismo. Además, el auge del trabajo remoto ha permitido que empresas estadounidenses contraten talento colombiano sin necesidad de traslado inmediato.

El interés por este país podría aumentar con eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que generará demanda laboral en distintos sectores, especialmente en servicios.

Pero no todo gira alrededor de estos tres. En los últimos años, Europa ha empezado a ganar terreno. Países como Polonia han abierto puertas con programas que combinan empleo y permisos temporales, facilitando el ingreso legal por varios meses. Lo mismo ocurre con Alemania, que ofrece visas de estudio en universidades de bajo costo y opciones para trabajar tras finalizar la formación.

En el caso de España, el atractivo sigue siendo la posibilidad de estudiar y trabajar de manera parcial, lo que la convierte en una puerta de entrada para muchos jóvenes colombianos.

Sin embargo, no todo es tan simple como parece. El aumento en el interés por destinos como Polonia o incluso Emiratos Árabes Unidos también ha traído consigo alertas. En los últimos meses se han conocido denuncias de colombianos que, engañados por falsas ofertas laborales, terminan enfrentando condiciones precarias o incluso situaciones de abuso.

Ese es el otro lado de la migración: el riesgo de tomar decisiones sin suficiente información. Por eso, más allá del destino, hay tres factores que siguen marcando la diferencia: la legalidad del proceso, la claridad de las condiciones laborales y la preparación del migrante.

Migrar puede abrir puertas, pero no es una fórmula mágica. Es un proceso que exige planeación, conocimiento y, sobre todo, entender que cada país ofrece oportunidades distintas según el perfil. Lo que sí está claro es que los colombianos siguen mirando hacia afuera, no solo por necesidad, sino también por la posibilidad de construir una vida diferente.

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