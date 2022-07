"Lo unico que no puede hacer un senador es no tener procurador amigo"

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

VIDEO. La polémica de Robledo. Ahora que los viejos y nuevos congresistas andan compitiendo duro por la terna de la que se elegirá el nuevo contralor general de la República, sirve una anécdota que explica por qué ese cargo se lo han disputado tanto “los mismos con las mismas”. La relatamos en esta videocolumna y se remota a los días de la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación.

El cuento termina con las palabras de un senador: “Miren, Carlos (Gaviria) y Jorge Enrique, lo único que no puede hacer un senador en Colombia es no tener procurador amigo, porque le fritan a uno a su gente”. La máxima también se le aplica a la elección del Contralor, no sea que le sancionen “a uno a su gente”.

Congresistas colombianos son jefes de sus grupos políticos conformados por concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y hasta ministros, los cuales pueden ser o haber sido ordenadores de gasto público. Esto significa que por errores o corruptelas pueden terminar investigados y procesados en estas ías.

