Lo que tiene que hacer para tener tres meses de Disney por menos de 20 mil pesos

Una de las plataformas de streaming que ha ido tomando fuerza es Disney Plus, a marzo de este año contaba con alrededor de 157.8 millones de suscriptores. Disney ha lanzado una jugosa oferta este mes de septiembre, brindando a los amantes del streaming la oportunidad de acceder a su extensa biblioteca de contenido por precios excepcionales.

Recientemente, ha dado a conocer que tiene a disposición de sus clientes una oferta en la que permite que se consuman tres meses del servicio por menos de 20 mil pesos.

Desde el 6 de septiembre de este año hasta el 20 de septiembre, quienes deseen suscribirse al servicio de Disney Plus lo podrán hacer por un valor de $6.500 pesos. Este valor solo será por los primeros tres meses, después pagará el precio vigente el cual es de $25.900 pesos.

Es decir que los tres meses salen por un valor total de $19.500 pesos, al precio que normalmente tiene un solo mes del servicio se estaría ahorrando $6.400 pesos en total.

Esta oferta es válida solo para mayores de edad y para nuevas suscripciones, es decir que, si usted ya tiene una cuenta de Disney Plus, no podrá acceder al precio de la promoción y debe tener en cuenta que esta no se aplica al Combo +.

Además, el momento de aprovechar esta oferta es particularmente estratégico, ya que el servicio de streaming ha anunciado recientemente un aumento de precio que entrará en vigor en noviembre.