Cinco películas imperdibles de Netflix para celebrar Amor y Amistad

Para celebrar el día de Amor y Amistad muchos planean salir a cenar con su pareja o a rumbear con los amigos, sin embargo, hay quienes prefieren quedarse en casa y compartir una velada más sencilla. Por ello, le enseñamos cinco películas románticas de Netflix para disfrutar en una noche con palomitas.

Clases particulares

No solo las novelas turcas se han hecho espacio en la industria, sus películas también han ido ganando terreno en un mercado que es muy competitivo. El largometraje cuenta la historia de Azra, quien se hace pasar por profesora particular, pero en realidad ayuda a sus alumnos en los caminos de la vida y del amor. Sin embargo, su existencia no es de color de rosa y tendrá que superar unos cuantos baches personales: Burak, su nuevo y guapo vecino le hace olvidar la verdad que conocía y termina traicionando todos sus principios.

Una película de comedia romántica con un tinte perfecto de drama, ideal para reír y creen en el amor.

¿No es romántico?

¿Qué harías si un día te despiertas en mitad de una película romántica? ¿Y si, además, odias todo lo relacionado con el amor? Eso es lo que vive la protagonista de esta cinta. Natalie es una arquitecta que desprecia el amor. En lo profesional no le va mucho mejor, puesto que trabaja en una empresa donde lo máximo que le van a pedir es que traiga el café. Un día queda inconsciente después de un atraco y se despierta en su peor pesadilla: está viviendo su propia película romántica.

Es una comedia romántica de esas que no se siente incomoda verla aún con amigos.

Para toda la vida

Se imagina encontrar el amor de su vida, pero saber que no va a poder disfrutar la eternidad con él. Tras conocerse en un bar, Jenn Carter y Solomon Chau se enamoran perdidamente, ilusionados por su maravilloso romance, ambos comienzan a planear su boda con gran ilusión. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando a Solomon le detectan un cáncer de hígado terminal. Pese a que el joven ahora cuenta con un tiempo limitado, ambos luchan por llevar a cabo la boda de sus sueños en Toronto y poder pasar los últimos días de su vida juntos.

Corazones malheridos

Cassie Salazar es una cantante estancada que quiere salir de su burbuja. Para sobrevivir trabaja en un bar todas las noches, pero no es suficiente pues más allá de pagar las cuentas es dependiente de la insulina, la cual es demasiado costosa. Para lograr conseguir sus medicamentos más baratos, se casa con un marine que está a punto de irse a Irak, es así como Luke Morrow, un hombre totalmente diferente a ella pasa a ser su esposo. ¿Serán capaces de fingir un matrimonio por amor durante tanto tiempo? ¿O ambos acabarán enamorándose de verdad en el proceso?

Romance en Verona

Es difícil no ponerse romántico al imaginar unas vacaciones en Italia. Sin embargo, el destino puede hacer de ellas las más maravillosas o una tortura. Julie tiene programado un viaje romántico a Italia con su novio, pero cuando de pronto la abandona, ella decide continuar con el viaje y superar su ruptura amorosa. Sin embargo, al llegar a Verona, le notifican que existe una doble reservación. Ahora deberá compartir sus vacaciones con un británico tan guapo como cínico, que quizás le devuelva su fe en el amor.