Lo que se sabe del carro eléctrico que Chevrolet estrenará en Colombia en 2025; será un SUV urbano

Varias marcas han entendido la importancia de incorporar en sus portafolios, opciones eléctricas de buenas prestaciones. Chevrolet es una de ellas y últimamente hemos visto su apuesta con modelos como la Blazer EV, Bolt EUV y la Equinox EV. Estos modelos actualmente están disponibles en el país y por eso nos referimos a ellos. Aunque, la marca sabe que no es suficiente y quiere seguir ampliando las opciones de los clientes. Es por eso que, han confirmado que al país llegará un nuevo vehículo. Se trata del Spark EUV, el nuevo carro eléctrico de Chevrolet que ha dado de qué hablar en los últimos días.

Spark EUV, el nuevo carro eléctrico de Chevrolet que llegará a Colombia

Chevrolet dice presente en Colombia y lo hizo hace poco presentando en el país su nueva Traverse. Una camioneta elegante, robusta y potente. Sin embargo, entre los planes de la marca, están 7 lanzamientos en el país, lo que ha sorprendido bastante. Aunque, la gran noticia fue recién dada por la propia marca y es que, a su portafolio se sumará otro modelo eléctrico. Semanas atrás se hablaba bastante acerca del renovado Spark (que ahora se llamará Spark EUV). El popular vehículo de la marca volvería aunque ahora con una versión eléctrica. Lo que era un rumor, ahora está confirmado.

Pero esto no es lo mejor del caso, pues Colombia está en el mapa de los países a los que llegará este vehículo. Ya hemos hablado acerca de este nuevo carro eléctrico de Chevrolet y hemos compartido datos de lo que se sabe. Aunque, la marca no ha revelado mucha información acerca de este modelo en el país. Eso sí, a Colombia llegará exclusivamente la configuración más avanzada de este nuevo Spark EUV. Este será un SUV urbano que podría llegar a tener hasta 401 kilómetros de autonomía. Además, se ha especulado que su precio no superará los 90 millones de pesos colombianos.

Así luce el nuevo Spark EUV.

Sin embargo, esto son solo especulaciones y realmente no se sabe con certeza más sobre el modelo. Pese a esto, sigue siendo una muy buena noticia que Chevrolet siga viendo el mercado colombiano con tan buenos ojos, como para hacer 7 lanzamientos. Además, incluir entre ellos, su nuevo vehículo eléctrico, lo que habla del potencial que tiene el país con estos modelos de nuevas energías renovables.

