Lo que se juega Petro en las elecciones regionales

Si Petro no gana Bogotá en las elecciones regionales, comienza un derrumbre

VIDEO. Puntos de vista. Las elecciones regionales de octubre son una suerte de primarias con respecto al gobierno de Petro. Si Petro pierde las elecciones regionales, vale decir una hipótesis, pierde Bogotá y no gana en ciudades como Medellín Barranquilla y solamente en ciudades como Cali o las del sur que no tengan tanta significación como ¨Pasto, Popayán etc,. y el conjunto de la votación estadísticamente significa que la derecha derrotó al Pacto Histórico. la situación comienza a ponerse bastante difícil para el gobierno de Petro.

Las regionales van a ser unas primarias de lo que serán las futuras elecciones nacionales, si se llega a ellas.

De todas manera, las tres reformas en Colombia son muy difíciles. Petro pretendía hacerlas y eso está bien, pero en un país tan derechizado como Colombia no es fácil.

