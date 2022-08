Lo que se espera de las comunicaciones de Petro

Por: Rodrigo Beltrán |

agosto 01, 2022

Hay cosas en la vida que universalmente en el comportamiento humano no admiten negociación y es la ética y su manejo.

Quizás una de las expectativas más importantes con la llegada de la administración Petro es saber de qué manera va a mejorar su estilo de comunicaciones y que en gran medida depende del liderazgo que le pueda imponer el encargado de la oficina de prensa de Palacio de Nariño y su grupo de trabajo.

Puede que las comunicaciones estén a cargo de Sebastián Guanumen, quien ha estado involucrado en polémicas por el tratamiento de la estrategia en la campaña del hoy elegido presidente Petro.

Su más grande atrevimiento, que para muchos va en contra los principios básicos del respeto a la dignidad informativa, fue su afirmación que se dio a conocer y se destapó gracias a uno de los llamados “petrovideos”, y más precisamente cuando le dio indicaciones a su grupo de comunicaciones de campaña diciendo textualmente:

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”.

Lo anterior generó una bandada de críticas y calificaciones, porque recurrir al camino de correr un poco la línea ética como alternativa de acción, es censurable desde los ojos más elementales de la honestidad, dignidad y respeto a la sana práctica profesional.

Hoy, cuando la presencia de Sebastián Guanumen y su grupo de trabajo es inminente por lo menos durante los próximos cuatro años, encabezando el rol de la estrategia de comunicación del nuevo gobierno y él antecedente de la polémica que se creó además reciente, deja muchos paréntesis y expectativas.

Y es que el manejo de la comunicación hacia afuera en la mayoría de los gobiernos ha tenido muchas debilidades y pocas fortalezas en experiencias anteriores al interior de la casa del presidente. Como afirmamos en el argot periodístico “ser jefe de prensa de Palacio es un quemadero”

Son muchos colegas los que han intentado y pocos los que realmente se han logrado mantener en el cargo. Ha dominado el doble discurso ante la opinión sobre acciones, medidas y reacciones ante políticas de gobierno. Y él pagano siempre ha sido las comunicaciones y el responsable de ejecutarlas.

Y ante este planteamiento de la dificultad que significa lograr mantener el control de la comunicación oficial, un mensaje único a lo público, ya el presidente Petro a días deposicionarse comenzó mal. Temas tan sensibles como la reforma tributaria, el tema de Ecopetrol y la política minera, la anunciada reforma al sistema de salud entre otros, han marcado de manera errónea un mal manejo de divulgación y pedagogía por parte de líderes y responsables que deben asumir estos procesos de cambio.

¡Todos hablan! Todos los implicados se toman la vocería en nombre no solo del Pacto Histórico, sino del mismo gobierno, quieren ser protagonistas de algo que merece un protocolo especial de comunicación en donde exista un solo vocero calificado y una línea de acción; o sea, una claridad absoluta al país y no todo lo contrario, confundirlo en el cómo y qué se va a reformar. Considero que aquí, como de costumbre en gobiernos anteriores, no existe el cambio, únicamente el que ha dominado históricamente y es basado en: la vanidad, el poder y la guerra de egos.

De tal manera que mucho se habla de la reforma tributaria, pero nadie conoce su totalidad o su intensión o beneficio para el pueblo y para el equilibrio económico del país, también existe lluvia de declaraciones desde la ministra Corcho y de expertos del gobierno Petro en salud sobre el polémico proyecto de reforma al sistema, igualmente en el campo de explotación minera no hay información clara y contundente todavía. Lo anterior trae como consecuencia un crecimiento del rumor, del chisme y de la incertidumbre, ésta última la llama más peligrosa para prender la hoguera y la desilusión de los que dieron el apoyo a Petro para que ganara las elecciones.

No la tiene fácil Guanumen, tiene un reto inmenso y a eso se suma que debe hacer olvidar… eso de “la línea ética pues se va a correr un poco”, porque en donde se crean dudas del manejo de la ética la generación de confianza se derrumba y la mentira, la zancadilla y el obrar a las espaldas abundan en el rio de la improvisación.

¡Con o sin ética, amanecerá y veremos!