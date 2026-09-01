- Lo que pone de presente el escándalo de Cerimedo

Tras el grito de Viva Cristo Rey, los chulavitas procedían a incendiar viviendas y caseríos, degollando con sus machetes a mujeres, niños y todo adversario político

El escándalo que estalló en Bolivia hace unos días, inicialmente relacionado con la tentativa de feminicidio de su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, ordenado por el consultor político y publicista argentino Fernando Cerimedo, reputado como uno de los mayores genios en campañas políticas a escala continental, ha puesto de presente la manera como se manipula la opinión pública para ponerla al servicio de los más perversos intereses.

Cerimedo ha asesorado, en su condición de estratega de marketing digital e influencer, diversas campañas políticas. En Brasil, cuando perdió Bolsonaro, en donde se le investigó por posible vinculación al intento de golpe contra Lula. En Chile, en la campaña de rechazo al plebiscito promovido por Boric. En Argentina, en la reelección de Macri y el posterior triunfo de Milei. En Honduras, en apoyo al candidato ganador Nasry Asfura.

El partido de este último es el mismo de Juan Orlando Hernández, expresidente condenado por narcotráfico en los Estados Unidos a 45 años, y posteriormente amnistiado por Trump. Finalmente, Cerimedo se sumó como asesor a la campaña política de Rodrigo Paz, quien terminó elegido como presidente de Bolivia, del cual se convirtió en asesor externo, acompañándolo incluso a reuniones en el exterior, con funcionarios como Marcos Rubio.

Así que no puede minimizarse la dimensión del personaje. Por fuentes como The Economist, se sabe que se trata de una figura vinculada a la influencia MAGA en Latinoamérica, con nexos con Brad Parscale, asesor directo en las campañas presidenciales de Donald Trump en 2016 y 2020. No se necesita ser un experto, para concluir que Cerimedo actuó siempre como asesor de campaña, en favor de los candidatos preferidos por el presidente norteamericano.

Todos personajes más que discutibles. El caso es que, en la investigación por el intento de feminicidio de su expareja, han salido a relucir cosas verdaderamente repugnantes. Manejo en efectivo y en dinero digital en distintas plataformas por sumas millonarias, que dan cuenta de su involucramiento en la exportación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, en complicidad con autoridades bolivianas. Cada día sorprenden más las revelaciones.

En el allanamiento a su vivienda, la policía boliviana encontró una granja de bots, una de sus especialidades, de las que se viene a conocer usaba clandestinamente. Se trata de falsos perfiles en las redes, con centenares o miles de teléfonos celulares conectados, mediante los cuales se difunden mensajes de aprobación o condena a favor o en contra de la persona, gobierno o institución objeto de su interés. Millones de me gusta o de las más groseras respuestas.

Milei se ufanaba en público de cómo sus trinos llegaban en unos cuantos minutos a más de doscientos mil señales de aprobación. Ahora se sabe que se trata de la manipulación más descarada en las redes, mediante artilugios tecnológicos dirigidos a influenciar en favor o en contra de alguien, valiéndose de las falsedades más abiertas. De esa manera, con independencia de los fraudes electorales, se conducía los votantes en la dirección deseada.

No hace falta que se vincule judicialmente a Cerimedo a la pasada campaña electoral en Colombia, favoreciendo con sus tretas al candidato preferido por Donald Trump, para comprender que aquí también fue manipulada la opinión mediante recursos como los recién descubiertos en Bolivia. Toda esa parafernalia publicitaria de Abelardo, sus chocantes consignas, sus apelaciones a la divinidad, entre muchas otras artimañas, fueron reproducidas y amplificadas masivamente.

El que el gobierno de Gustavo Petro haya terminado siendo posicionado como el peor en la historia de Colombia y el más corrupto, no es el producto de una información seria, basada en pruebas constatables judicialmente, sino en la incesante repetición diaria en las redes, originada en las decenas, centenares o miles de granjas de bots que funcionan en interés del gobierno actual. El Firmes por la patria o el Viva Cristo Rey apuntan a enraizarse en la mentalidad nacional.

Hasta embrutecer totalmente a la mayoría. En la memoria nacional permanecen aún vivos, aunque se los quiera borrar con esta tecnología de la alienación, los recuerdos de los chulavitas y fanáticos conservadores que, a mediados del siglo pasado, tras el grito emocionado de Viva Cristo Rey, se lanzaban furiosos a incendiar viviendas y caseríos, degollando con sus machetes a mujeres, niños y todo adversario político que encontraran a su paso.

La victoria electoral de Abelardo fue en realidad un fraude, en interés del gobierno de los Estados Unidos y su aliado incondicional, Israel. Como sucede hoy en Venezuela, donde gobierna la más desvergonzada traición a su pueblo, en favor del saqueo impune de sus riquezas, aquí también se instala un régimen arrodillado a los intereses extranjeros, dispuesto a destripar a sus contradictores, como se desprende de su apoyo público a los genocidios en Gaza, Líbano y Cisjordania.

Gracias a Cerimedo, ahora sabemos qué es lo que pasa aquí.

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