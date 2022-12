¡Lo logró! Lo que tendrá que pagar Yeferson Cossio a Jhonny Rivera tras perder la apuesta

El cantante no pudo evitar mostrar su felicidad, además de restregarle la victoria en la cara al Paisa. Más de 300 regalos son lo que perdió el influencer

El partido de ida entre el Deportivo Pereira y el Independiente Medellín quedó en empate, encuentro al que asistió el cantante Jhonny Rivera donde por casualidad se vio con el influencer Yeferson Cossio, aprovechando la oportunidad deshicieron apostar a favor de sus equipos en el partido de vuelta.

El miércoles 7 de velitas, el equipo Matecaña se le ganó en penales a el Medellín, imponiéndose como el campeón del fútbol colombiano. Es así como Cossio tendrá que cumplirle su promesa al cantante de música popular.

A través de sus redes sociales dieron a conocer las reglas de la apuesta y lo que cada uno iba a entregar si perdían.

“Si gana Medellín don Jhonny va a ir al barrio donde yo crecí y va a dar un concierto gratis. Es un barrio de bajos recursos si gana Pereira qué es lo que voy a hacer” dijo Cossio.

Seguidamente le respondió Jhonny Rivera explicando su parte del tarot “va a venir a un barrio muy humilde que yo conozco y me va a traer por lo menos 250 o 300 regalos para los niños de allá”

Al finalizar el partido, Jhonny Aseguró que iba hacer valer su apuesta "Voy a cobrarle al Cossio" y abrazó a Yeferson Cossio, mientras él felicitaba a todos los hinchas del Pereira por la victoria.

Por su parte, el creador de contenido afirmó que él no perdió nada porque estaría haciendo una buena acción “Perdí la apuesta y obviamente no perdí nada. Qué tiene de malo ir a dar 250 regalos a los niños. Estoy muy contento. Dizque perdí, antes salí ganando… Yo no perdí”.

#Famosos | Jhonny Rivera le restregó la victoria del Pereira a Yeferson Cossio: tiene que pagar apuesta pic.twitter.com/ozf2LM5uA2 — La Mega (@LaMega) December 8, 2022