Lo que nadie sabía de Luisa Fernanda W

.Publicidad.

“Esta es una de las cosas que ustedes no sabían de mí” inició Luisa Fernanda W en una de sus más recientes interacciones con sus seguidores de Instagram. El secreto y por el que recibió la ‘pela’ más grande de su vida fue por hacerse un piercing en la lengua cuando tenía aproximadamente 12 años. “Me lo hice de una manera muy loca, no lo intenten en casa. Fue con una de esas agujas gruesas y con hielo, no me dolió. Pero cuando llegué a mi casa la pela que me dieron a mi jamás se me va a olvidar, una pela impresionante, me pegaron durísimo” dijo Luisa para recordar el piercing casero que le hicieron sus primos y que aún conserva. “Conclusión: jamás se hagan un piercing de la forma que yo me lo hice, uno nunca sabe y fue súper trágica la historia, pero son locuras que uno hace de niña” finalizó la pareja de Pipe Bueno con quien tiene un hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.