¿Yina Calderón es la mayor “daña eventos” de la farándula colombiana?

“Tengo fama de tirarme los eventos, cosa que no es así, pero pues ya está la fama entonces no me invitan” inició Yina Calderón para revelar la verdad de por qué no volvió a asistir a eventos donde van muchas celebridades colombianas. Según ella, su fama de “daña eventos” es la principal razón de su ausencia, y una de sus últimas apariciones públicas en una alfombra roja podría apoyar su teoría.

Pero la segunda razón, es aún más profunda para la dueña de fajas, “yo realmente no voy porque si les soy muy sincera en esos eventos se ve mucho la hipocresía y yo no sirvo para saludar a alguien, darle un abrazo y por detrás hablar mierda. Entonces eso no me gusta porque me encuentro gente que no me cae bien, me tomo un whiskey y les canto la verdad, y eso no me gusta, realmente enfocado en lo que toca” finalizó la ex Protagonista de Nuestra Tele.

