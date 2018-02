Lo que le ocurrió a Andrea Cabrera no solo le pasa a las mujeres

En lo personal opino que es muy lamentable lo sucedido con esta joven, más cuando ocurrió en su circulo de amigos. Sin embargo, llama la atención que la señora Springer le dé un toque feminista a esta desgracia cuando esta ocurre a muchas personas cada fin de semana, especialmente si es de quincena o con puente festivo.

Personalmente, trabajé en el área de la salud, varios años en la red hospitalaria publica de Bogotá y sinceramente su columna me llamó la atención por la argumentación, pues no me parece del todo realista y mucho menos justa con las víctimas que continuamente sufren este flagelo, especificamente hablo de la intoxicación con fines delictivos, ya sea robo o violación. Típicamente es un delito que sufren las personas que salen a sitios de diversión y, como en el caso de la joven, son intoxicadas con sustancias con efectos neurológicos, usados para doblegar la voluntad. En otras palabras, lo que siempre hemos conocido como burundanga, aun cuando son muchas las sustancias usadas con fines criminales.

La Policía Nacional, los hospitales y clínicas publicas y privadas, especialmente las que se encuentran cerca a áreas de bares o zonas rosas, así como los de zonas de tolerancia, pueden darle a usted una buena descripción de lo que sucede cada fin de semana. De hecho, si puede reunir información se encontrará con un buen grupo de personas que al mes son víctimas de esta modalidad que a menudo resulta mortal.

Se vuelve simplista cuando estos delitos de gran impacto social caen en familias de alto perfil, especialmente si las victimas son mujeres y salen voces “feministas” a exigir más medidas que las protejan. Debería pedirse endurecimiento de penas para los victimarios y victimarias, más si matan a sus victimas o se ocupan de que sufran el máximo dolor.

Señora Springer, cuando usted habla de revictimizar a las mujeres se olvida que hay muchos hombres que también han pasado por situaciones como la que le pasó a la señorita Andrea Cabrera. Tal vez ya olvidó al médico Fabián Herrera y sí, ellos también son revictimizados. ¿No le suenan conocidas frases como: “se lo merecen por perros, por sentar vagabundas a la mesa o bien hecho por estar puteando”?

Usted pide medidas para proteger solamente a las mujeres en los bares y protocolos para mujeres que pueden haber sido drogadas , ¿eso le parece a usted realista?, ¿acaso víctimas como Miguel Ángel Perdomo, quien fue muerto de forma similar a Andrea Cabrera, deben ser olvidadas o bien caer bajo la frase “quién lo mandó a meterse allá”?

La similitud entre ambos casos es que confiaron en lo que hacían y sin saberlo se sentaron a la mesa con sus victimarios. Esto prueba solamente que todos somos vulnerables a este tipo de ataques y mas allá de evitar lugares peligrosos o de mala muerte hay que reconocer que este tipo de criminales están entre lo peor porque se aprovechan de sus victimas, poniéndolas en absoluta indefensión.

Voy a ilustrarla a usted con los casos reales, que recuerdo, de lo que puede pasarle a una víctima de la mal llamada burundanga en manos de estos criminales. Cabe decir que en todos los casos las víctimas permanecieron inconscientes por varias horas:

Tuvimos un paciente que casi pierde ambos testículos porque una mujer además de drogarlo y robarlo, le colocó un caucho en la base de los testículos cuando estaba inconsciente. Cuando el hombre despertó, solo daba gritos de dolor. También tuvimos otro paciente que invitó a unas extrañas a su mesa y ellas no solo vaciaron su cuenta en el cajero sino que le quemaron la cara con algún ácido, haciéndole perder un ojo. Eso, sin contar con que casi lo ahogan haciéndole beber gasolina ya dormido. De no ser porque alguien se dio cuenta lo habrían asesinado.

Otro hombre fue drogado y abandonado, sin sentido, en la madrugada y en medio de la Avenida Caracas. Cuando digo en medio es que fue dejado en la mitad de la calle para que fuera arrollado. Además, estaba quemado porque parece que trataron de quemarlo también con gasolina. De otro lado, no era frecuente, pero vi varios casos donde los hombres eran drogados y las criminales usaban un fármaco que causa priapismo (erección por muy largo tiempo que termina dañando el pene de forma permanente). En estos casos era común haber estado departiendo con mujeres desconocidas en un bar o en prostíbulos.

Así mismo, tuvimos un caso de padre e hijo drogados y abusados sexualmente por travestis. Las víctimas muy a menudo eran botadas a la calle entre la basura o en lugares donde podían morir, por ejemplo en orillas de caños de aguas negras, vías principales o vías del tren.

Claramente, estos casos pueden encerrar un odio absurdo a los hombres, pero creo yo que es simplemente maldad pura de los y las criminales. Ahora, señora Springer, se vuelve reiterado que muchos comunicadores dicen que Colombia odia a sus mujeres y que los crímenes hacia ellas son crímenes de odio. Sepa usted que un crimen de odio es algo así como lo que hicieron los austriacos y alemanes contra los judíos por ser judíos, los de los judíos contra los palestinos por ser palestinos, los de las multinacionales contra los indígenas o sindicalistas, el aparteid, la mano negra que mataba homosexuales y prostitutas por sus preferencias o empleo. En Colombia aunque sí hay movimientos o grupos para matar a defensores de los derechos humanos, por fortuna no hay movimientos ni grupos que maten a las mujeres por ser mujeres, simplemente hay criminales que buscan la victima más vulnerable para dar rienda suelta a su brutalidad.

