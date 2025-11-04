Lo que hay detrás del único autor francés que rechazó el Nobel de Literatura

Sartre rechazó el Nobel y encendió el existencialismo junto a Camus y De Beauvoir, en una Francia marcada por la ocupación nazi y la víspera del fascismo

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

noviembre 04, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde que Jean-Paul Sartre se negó a recibir el Premio Nobel de Literatura, se consagró como “el ser y la nada”, intentando dar fuego al existencialismo más sofisticado y dialéctico que se haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial.

Fue una época en la que Francia fue invadida por la “amabilidad” del fascismo ordinario de los soldados hitlerianos, un escenario que puso a prueba la lealtad e infidelidad de la intelectualidad existencialista, la camaradería entre nacionales apátridas y nacionalistas convencidos, pero también el temor ante los fantasmas racistas del antisemitismo, presentes en las calles, los hoteles, los hogares, entre amigos, vecinos y familiares.

Una época tan dura solo podía dar origen al existencialismo y al absurdo. En ella brillaron plumas como la de Sartre, con su célebre idea de que “el infierno son los otros”, mientras los delatores se multiplicaban por todo París; o la de Albert Camus, quien en “El extranjero” retrató la estupidez y el absurdo de la vida humana, cocinados en la más profunda soledad de la sinrazón. También destacó la de Simone de Beauvoir, amante y cómplice intelectual de Sartre, con “El segundo sexo”, obra fundacional de un feminismo antropológico y reflexivo que, con el paso del tiempo, derivó en una guerra antipatriarcal más allá de la lucha de clases y del propio nazismo.

Fue la guerra de la amabilidad fascista durante la toma de París y el subsiguiente comportamiento de intelectuales y artistas en aquella época de barbarie del Homo Sapiens, que evocaba al inventor del Premio Nobel después de haber descubierto la dinamita. Sartre, gran amigo del autor de “El hombre rebelde”, Albert Camus, se complacía al imaginar a Sísifo subiendo y bajando eternamente su colina, símbolo del destino humano, mientras Camus encontraba la muerte en un estúpido accidente de tránsito, poco después de recibir —sin haberlo buscado jamás— el Premio Nobel de Literatura.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.