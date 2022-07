Lo que deja la salida o el legado de Duque

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Por el momento lo que dicen las encuestas y la sensación que se siente en la calle es que Duque es percibido o calificado como el peor mandatario de la historia reciente. Probablemente la historia será más generosa con el que sus contemporáneos, porque otros candidatos a ese título bien sea por incapaces (¿Andrés Pastrana?) o por dañinos (¿César Gaviria?) lo merecen más.

La paradoja es que esa perspectiva de una evaluación futura se debe a lo que pareció inicialmente como su peor frente, la pandemia.

Por un lado se le reconocerá en una forma más benévola por haber tenido que enfrentar ‘la crisis de salud más grave de nuestra época’ y haber logrado un reconocimiento casi unánime como buen manejo.

Y por otro lado porque paradójicamente, contra su convicción, la necesidad obligó a su gobierno a salirse de la ortodoxia y dar lo que se podría llamar un manejo Keynesiano a la economía, con grandes déficits fiscales irrigados a través del Estado pero además para programas sociales y no para ‘Inversiones para el Desarrollo Económico’.

Los resultados de la ‘reactivación’ que hoy pregonan y reivindican fueron posibles porque se pretermitió la estructura, y claro el espíritu, de lo implantado como desarrollo del modelo del Consenso de Washington en cuanto a la no intervención del Estado y el principio del equilibrio fiscal. El aumento del consumo se explica por los subsidios repartidos y los gastos de emergencia para palear los efectos del covid-19. Ese aspecto positivo no sorprende puesto que es parte del conocimiento económico básico. Los aspectos negativos -en especial la amenaza del fenómeno inflacionario- se está concretando, aunque se confunda con los elementos externos.

Lo realmente interesante, hasta cierto punto como experimento, es saber si el efecto benéfico de destinar recursos excepcionales a los problemas directos de la población se acompaña de menos consecuencias problemáticas para la economía.

Esto favorecerá la imagen de Duque cuando se decante la polarización, y a pesar de que la polarización se dio alrededor del tema del ‘Tratado de Paz’; lo que sí no se borrará es su comportamiento en relación con este, y su ausencia en el momento de entrega del Documento de la Comisión de la Verdad.

No es la persona de Iván Duque sino la institución de la Presidencia la que deberia asistir. Y, aunque la presencia del presidente en determinados actos no es taxativa, sí es de preguntarse si tal actitud es más que un desplante a los comisionados. Al fin y al cabo, dado su origen, forma parte de la institucionalidad, habiendo sido tramitado por el Legislativo y aprobado por la Corte Constitucional. Por supuesto confirma y reivindica la oposición y el saboteo que a lo largo de su gestión mantuvo contra el resultado del proceso de Paz. Pero también aparece la inquietud de si era potestativo del mandatario como tal desatender el mandato recibido. Si se acepta o se parte del supuesto que la asistencia del presidente a ciertas ceremonias en representación de la Nación no es puramente simbólica sino parte de sus funciones, la naturaleza y la importancia de este acto equivaldría a un desacato u omisión sancionables.