Hasta último minuto

El mandato de Iván Duque Márquez no tiene realmente mucho para destacar. Todo lo que dejó de hacer o hizo a medias no es culpa de su falta de experiencia y liderazgo para gobernar un país con enormes retos y dificultades, sino responsabilidad de los meses de pandemia, y de paro nacional como si este asunto hubiera sido exclusivo de Colombia y no un fenómeno mundial.

Sin embargo, y a pesar de haber creído que lo habíamos visto y oído todo, estos últimos días de su gobierno han resultado verdaderamente patéticos.

Cree el presidente Duque que le hizo un desplante al padre Francisco de Roux al no asistir ni él ni ninguno de sus ministros a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. El padre le dijo claramente al país que no le sorprendió ese comportamiento, y finalmente así lo ha demostrado ya que está por encima del bien y del mal. El desplante fue realmente para cada una de las víctimas; ese gesto demuestra que al actual gobierno le importa poco la verdad histórica. Es un irrespeto con quienes desde diversas circunstancias sufrieron la guerra y han sido capaces de rehacer su vida. Fue un trabajo tenaz y dedicado planteado con toda responsabilidad y humanidad para que jamás olvidemos lo que nos pasó y para adquirir el compromiso de nunca repetirlo.

En cambio, sí hubo espacio para condecorar a quien se expresó de la manera más desobligante en contra de la dignidad de Francisco de Roux. El señor Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo, acusó al padre de abusar de la sotana, manifestando además que le quedaba grande su investidura. Inaceptable después del trabajo impecable frente a la Comisión de la Verdad. Cualquier desprevenido diría que Duque lo distinguió no solamente por su carrera como periodista deportivo destacado, sino por referirse con descalificativos al padre de Roux que tanto incomoda a muchos a quienes les es difícil asimilar la verdad.

De no creer el asunto de los recursos para la paz a través del Ocad Paz

De no creer el asunto de los recursos para la paz a través del Ocad Paz. Supuestamente se montó todo un entramado donde se les solicitaban coimas a los alcaldes de los municipios pdets para que los proyectos presentados al Ocad fueran aprobados por Planeación Nacional. Se habla de sumas superiores a los 500.000 millones. En las denuncias resultan mencionados los nombres de Álvaro Ávila como secretario técnico del Ocad Paz y el de Emilio Archila quien lo presidía; cabe anotar que el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila remitió esas denuncias a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica y al Fiscal Barbosa con el ánimo de que fueran investigadas. Esta es la paz con legalidad del presidente Duque. El periodista Félix de Bedout escribió en su cuenta de Twitter todo lo que había qué decir sobre este triste episodio: “A muchos no les gustaba la paz, lo que sí les gustó fue robársela”.

Dejan mucho qué desear las jugaditas de los representantes del presidente en asuntos trascendentales como la Junta de Ecopetrol, para perpetuarse allí por otros cuantos años. Menos mal las cosas se deshacen como se hacen. El presidente electo ya se los advirtió: no lo provoquen. Temas tan menores que no se entiende por qué ocupan el tiempo del primer mandatario como la expedición del decreto 1033 de 2022 para premiar con carro y escoltas a los funcionarios de sus afectos, entre los que se encuentra María Paula Correa jefe de gabinete. En fin, van a aprovechar hasta el último minuto con este tipo de asuntos, además de dejar a los contratistas nombrados hasta diciembre y la olla más que raspada.