Lo que decimos cuando nuestro yo grandilocuente se calla

Todo el mundo (incluyéndome) está demasiado seguro de la realidad que ostenta.

Todos estamos atragantados de nuestras perspectivas patéticas e inútiles. La inmediatez de nuestros juicios nos hizo seres ridículos, incapaces de grandes voluntades y absurdamente cómodos.

-Publicidad.-

Pero, dentro del gran orden de las cosas, lo que uno piense tiene tanto valor como el nivel de autoengaño que uno quiera darle. Con la caída de los grandes discursos, las perspectivas han quedado tan desorbitadas y confusas, que el Yo-ismo las suplementó e impera cual Dios. Todos creen en sí mismos y nadie cree en nada. Todo el mundo cree tener la razón. Todo el mundo siente que su opinión vale. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere que le reconozcan su estupidez y su banalidad. Todos queremos YA todo. No hay silencio. No hay soledad. No hay ausencia.