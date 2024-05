Lo que calla la fiscal general

La fiscal general le da un vuelco al show punitivo y calla mediáticamente frente a los escándalos que investiga, aunque a muchos no les guste su silencio

Estamos sumamente sorprendidos porque la Dra. Luz Adriana Camargo desde que se posesionó como fiscal general de la Nación, no ha hecho una sola alocución en las redes sociales de la institución, en medios alternativos o en grandes medios de comunicación, a pesar de que han trascurrido recientemente, algunos escándalos de tal magnitud, como el de los carrotanques multimillonarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La presencia de la fiscal general no se ha hecho notoria o al menos no ha utilizado la ocasión de algún congreso, foro, cóctel, ceremonia, reunión académica o gremial, para “hablarle a los colombianos”. Es más, ni siquiera conocemos el lema publicitario de la nueva administración como en otrora, cuando no importaban los resultados sino las estadísticas manipuladas, razón por la que era necesario el marketing: “la fiscalía de la gente”, “la fiscalía en los territorios”, “la fiscalía habla con resultados” ...

No es por invocarlo, pero recuerdo que, si algo hizo Néstor Humberto Martinez en la Fiscalía General de la Nación, fue afinar y potencializar su altavoz para multiplicar la audiencia y llevar la comunicación de la fiscalía a grandes niveles de rating. Prácticamente nos acostumbró al espectáculo punitivo.

Todo ello inició cuando se descartó que la victoria del NO, en el plebiscito por los acuerdos de paz con las Farc; no sería un instrumento capaz de desarmar el acuerdo firmado en Cartagena y en el Teatro Colon, así que el fiscal se dedicó en ese primer semestre del 2016, a “enviar mensajes” a los colombianos a través de las cámaras, micrófonos y grabadoras que registraban paso a paso lo que sucedía con cada espacio de discusión legislativa y constitucional sobre la implementación del acuerdo de paz.

Los escenarios fueron domésticos e internacionales, realmente él no reparó en gastos ni en recursos, aun así, el exfiscal Martínez Neira, como padre de la propaganda del bunker, ideó su propio escenario de connotación populista, con tablado, luces y sonido profesional. Nada le podía fallar, por eso es por lo que, para darle realismo a esa especie de audiencias públicas regionales, llamadas “bolsillos de cristal”; se convocaron ciudadanos por miles, repletos de una inocencia ciega que los mostraba en pantalla llenos de esperanza porque al fin había llegado un fiscal que saciaría su sed de justicia.

Todo era tan organizado, que la gente hablaba contrarreloj para poder dirigirse al conductor del programa al que le clamaban justicia en público y por casos en los que, obviamente, no hubo la más mínima solución de fondo, pero eso sí, las fotos, los abrazos, las alocuciones y boletines de prensa, se fabricaron por cientos para engrandecer esa cortina de humo denominada, “bolsillos de Cristal”, mientras que, se desviaba Odebrecht, se estancaba la lucha contra la corrupción y se abusaba de la acción penal.

Después de Néstor Humberto, llegó el Doctor Francisco Barbosa, el mismo que no demoró un día en autoproclamarse, sin resultados de gestión; como el primer hombre más preparado de su generación, el segundo más importante del servicio público y, por ende, el primer fiscal Histórico de la Nación.

Lo vimos y escuchamos en ruedas de prensa, en Twitter, en Youtube, en radio, diarios y televisión, siempre en horarios “prime”, mostrando un rostro adusto y su aparente carácter indómito, por la personificación de ese gran ser que encarnaba la persecución del crimen, toda una actuación. Barbosa habló tanto por los medios y redes, que sea dicho de pasó, dejó sembrada su precandidatura presidencial. No hizo justicia, pero sí campaña.

Ahora, extrañamente, parece que la perspectiva comunicativa de la actual fiscal general es diferente y eso, insólitamente tiene a muchos preocupados, pues así se podría extinguir el populismo punitivo, el prejuicio, los sesgos y, sobre todo, se podría afectar la polarización y el sectarismo que tantos votos induce, así como nos entretiene en las redes.

Lo que calla la fiscal general en los medios sobre los casos que se investigan, honra el derecho penal y le permite a la Fiscalía concentrar su voz procesal ante los jueces, que es donde debe ser escuchada

Ella, la fiscal general, calla frente a los escándalos que investiga, y actúa bajo un silencio prudente y discreto de tal magnitud, que está poniendo en grave riesgo la creencia esa, de que justicia hay cuando el fiscal general se comporta como una especie de verdugo moral que, públicamente cercena el debido proceso y las garantías judiciales.

Lo que calla la fiscal general en los medios de comunicación sobre los casos que se investigan, honra el derecho penal, le permite a la Fiscalía concentrar su voz procesal ante los jueces, que es donde debe ser escuchada; evita a los ciudadanos falsas expectativas sobre la justicia y la seguridad, y, sobre todo, garantiza la presunción de inocencia. El silencio de la fiscal general además mantiene la confidencialidad, la privacidad y la reserva de la investigación, evitando poner en riesgo la seguridad de testigos y fuentes.

De nada han servido para la justicia y la garantía de no repetición, todos esos grandilocuentes discursos de los fiscales que después de exprimir la connotación mediática de los casos, los asignan y reasignan una y otra vez, hasta que los procesos se funden con el tiempo, se diluye la realidad y se fragmenta la verdad hasta que, aparece un nuevo escándalo y con él, un nuevo discurso.

@HombreJurista

