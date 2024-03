La hora de la verdad en la Fiscalía General de la Nación

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Estamos hasta el hartazgo de números, estadísticas y datos comparativos sobre el estancamiento en la lucha contra la corrupción, los fracasos en la lucha contra la violencia de género, el hurto, los infanticidios, los homicidios, extorsiones, estafas y secuestros entre otros delitos sin resolver que no lograron ser de” connotación”, es decir, que no lograron ser noticiosos o mediáticos y, por ende, es como si no existieran en los anaqueles de la Fiscalía.

No quiero escribir más sobre los daños y atascos que nos dejaron Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa por su paso en la fiscalía general de la nación, menos aún me apetece, opinar sobre los retos que le esperan a la nueva fiscal… #ALaFiscalLeDigo.

Todo ha sido dicho y todos, litiguemos o no; sabemos que la Fiscalía está destrozada, sabemos entre otras cosas, de la existencia de un sicariato judicial que se comporta como un foso de pirañas, que, sin miramiento alguno, depredan y asesinan moralmente a las víctimas que caen o son enviadas a su estanque, no importa los daños que causen, pues lo que les interesa a ellos son los ascensos y las prebendas.

Todo allá, en la Fiscalía, es tan protervo que hasta las cuentas bancarias las tienen embargadas para evitar que las víctimas de los falsos positivos judiciales y de las vías de hecho cometidas por fiscales y servidores de esa institución, puedan ser reparadas de forma oportuna.

Hoy quiero más bien, plasmar en estas cortas palabras, que todo lo corrupto caerá y que las bandas y organizaciones delincuenciales que se arropaban en la Fiscalía con la impunidad de sus actos, pronto serán desabrigadas y tendrán que empezar a caminar desnudas y avergonzadas ante la verdad.

Ojalá que la unidad de extinción de dominio deje de ser usada como un arma política o de la competencia desleal, ojalá que deje de trabajar como un altavoz del populismo exagerando cifras, para hacer creer que la lucha contra el crimen organizado se va ganando, sin revelar que lo “afectado” como finanzas criminales, siempre es inflado para que suenen grandilocuentes las alocuciones en la rueda de prensa.

Ojalá que la unidad de extinción de dominio deje de ser también una inmobiliaria forzosa con la que incautan bienes y patrimonios que luego son lanzados al mar profundo de procesos interminables, repletos de trabajo y a la vez de una escasez critica de jueces y servidores.

Que tiemblen y se preocupen desde la directora hacia abajo en la Fiscalía, porque todos los que han obrado mal y con abuso de poder tendrán mucho que explicarle al país, no solo por sus actos reprochables, sino por sus resultados. Que huyan las corbatas, los lagartos y los nombrados a dedo, porque todos serán desterrados.

Ojalá que el cuerpo Técnico de Investigación se amplíe y se purifique, porque, aunque no me lo crean, allí se trasladaron precisamente, algunos de los más pútridos y desalmados miembros del extinto DAS, esos por los que precisamente liquidaron al departamento Administrativo de Seguridad. De nada sirvió liquidar el DAS, si el mismo mal, saltó de institución a institución haciendo metástasis.

A partir de su llegada Dra. Luz Adriana, ojalá que las capturas y las imputaciones no sean más una herramienta mediática para montar telones y escenarios falseados ante la opinión pública

A partir de la llegada de la Dra. Luz Adriana, no habrá escondedero o trinchera que les sirva a los delincuentes, al fin en Colombia habrá persecución de delitos sin que importe si la víctima salió en noticias o no, sin importar si tiene apellido de abolengo o si su abogado es de marca. A partir de su llegada Dra. Luz Adriana, ojalá que las capturas y las imputaciones no sean más una herramienta mediática para montar telones y escenarios falseados ante la opinión pública.

En derecho todo se deshace como se hace, por eso, así como un día la Corte Suprema eligió en otrora a quienes no tenían idea del derecho penal, dejando la Fiscalía desgraciadamente en manos de la mezquindad y la penumbra; así mismo, la Corte al fin eligió una mujer experta que tendrá que arrebatarle de las garras a los clanes y bandas, el deber de luchar contra el crimen.

Con estas palabras le doy la bienvenida Dra. Luz Adriana Camargo, lo hago en nombre de todos los ciudadanos que amamos la justicia y en especial de todas las víctimas de la impunidad, todos deseamos que le vaya bien, que no haya artilugio, estratagema ni táctica alguna que pueda frenarla, que las conspiraciones salgan a la luz antes de que puedan materializarse y que la justicia al fin brille en cada pasillo del bunker y de todas las sedes de la fiscalía.

Bienaventuranzas con su llegada para todos los que han llorado atropellados por la justicia manipulada y también para todos los que han clamado justicia. Al fin podrá ser reedificada la casa de la justicia que fue mancillada y hasta usada como un caballo de troya. Con su llegada, Dra. Luz Adriana, hoy nos levantamos llenos de esperanza, no nos defraude, pues ahora Usted tiene en sus manos la oportunidad de hacer de esta nación, un legado de prosperidad, paz y orden. Ha llegado por fin, la hora de la verdad para la Fiscalía.

