Lo malo, lo bueno y lo feo de la Reforma Tributaria según Fanny Kertzman

La nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, trae sorpresas y crea más exenciones de las existentes anualmente. Todas las inversiones que se puedan calificar como economía naranja estarán exentas de impuesto de renta por diez años, más nuevos sectores que también salen beneficiados con esta medida, especialmente las grandes inversiones tipo Amazon. Pero vamos en orden:

Respecto al IVA, ya se sabe que el propósito era extenderlo al 80 por ciento de la canasta familiar (hoy en día está gravado sólo el 53%) al tiempo que la tarifa bajaría a 18 por ciento para los próximos dos años, hasta estabilizarse en 17 por ciento en 2021. En compensación se daría un subsidio de $51.000 mensuales a los estratos 1 y 2. Lo más importante, y que no se ha mencionado, es que se acaban las tarifas diferenciales de IVA de 5 y 10 por ciento para ciertos bienes. Todos los bienes quedan a la tarifa general del 18-17 por ciento.

Sin embargo, la extraña posición del congresista Alvaro Uribe, que le quita el respaldo de la bancada del partido de gobierno a la extensión del IVA, le daría un golpe mortal a esta propuesta. Uribe está haciendo propuestas populistas como un aumento del salario mínimo a destiempo y/o una prima de tres salarios mínimos a los estratos uno y dos.

Me parece inútil e incomprensible que se pretenda bajar la tarifa del 19 por ciento. Ya el gobierno pasado sufrió el desgaste de incrementar la tarifa en tres puntos. Ya pasó más de un año y el público aceptó las alzas de precios. ¿Para qué hacer favores cuando nadie los está pidiendo? Agradezcan Presidente Duque y Alberto Carrasquilla que Juan Manuel Santos se dio la pela de la impopularidad por subir el IVA a 19 por ciento.

El IVA es el impuesto más fácil de recaudar porque es una cadena, en que todos los actores informan a la autoridad fiscal. Es más difícil recaudar el impuesto de renta y la mayor evasión se presenta en este rubro. Mientras no haya cárcel por evasión no habrá un verdadero incentivo para que todos los ciudadanos paguen el impuesto de renta. El control del imporenta por parte de la DIAN es más difícil porque existen sinnúmero de tarifas y exenciones, lo que hace que los tratamientos a los contribuyentes no sean los mismos, violando el principio de igualdad.

Novedades importantes es que las empresas podrán descontar el 50% del gravamen a los movimientos financieros (4 por mil), el 50% del impuesto de industria y comercio, impuesto al consumo y avisos y tableros del impuesto de renta. ¿Será extensible a las personas naturales? Buen punto para discutir en el Congreso.

Se vuelve a regular el impuesto al consumo, estableciendo tarifas diferenciales por tamaño del establecimiento y seis actividades económicas distintas para el régimen simplificado, que pasa a llamarse simplemente SIMPLE. Se están estableciendo nada menos que 24 diferentes tarifas de ipoconsumo en este régimen. Esto dificulta el control por parte de la DIAN y se presta para evasión.

A la factura electrónica se le impone un nuevo requisito: Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o por un proveedor autorizado. Se hace la aclaración que esto imperará cuando la DIAN esté preparada en sus sistemas informáticos, lo que casi garantiza el aplazamiento en la entrada de dicho método de facturación.

Algo positivo es que el impuesto al patrimonio baja gradualmente de una tarifa de 3.5% a cero en 2022. Lo nuevos sujetos de este impuesto son personas naturales que tengan un patrimonio superior a COP 3.000 millones. La amnistía tributaria que viene con cada reforma es generosa: la base del impuesto es el 50 por ciento del patrimonio y la tarifa es de sólo 13%. La oportunidad es significativa para quienes quieren traer sus capitales desde el exterior.

Se crea un nuevo régimen general para Megainversiones definidas como superiores a $1600 millones y que se creen 50 empleos como mínimo. Estas nuevas compañías tendrán una tarifa de renta de 27% (¡hoteles 9%!), estarán exentas de impuesto al patrimonio, podrán practicar depreciación acelerada por activos fijos en dos años y no tendrán renta presuntiva. El sector minero y de hidrocarburos no podrá acceder a este beneficio.

¿Por qué unos sectores beneficiados con exenciones y otros no? ¿No es hora de acabar con esos tratamientos diferenciales? ¿Por qué los negocios que han aguantado la guerra en este país durante tantos años no se pueden beneficiar de estas exenciones? ¿Por qué la tarifa diferencial en renta?

Por último, me refiero a las quejas de los gremios, abogando dizque por sus consumidores que tendrán que pagar IVA sobre los alimentos. Están abogando es por ellos, por sus ventas, el consumidor importa un carajo. No se han dado cuenta que al tener IVA pueden descontar el impuesto en toda la cadena y no tendrán que pedir devolución de los IVAs pagados en el proceso de producción, devoluciones que rara vez se piden a la DIAN porque generalmente el contribuyente sale perdiendo. Deberían abogar más bien por la eliminación de tarifas de renta diferenciales, pero como los beneficiarios son miembros de las juntas directivas de los gremios, de eso nunca se van a quejar.