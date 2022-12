Acabada y ojerosa: lo mal que le ha sentado la maternidad a Luisa Fernanda W

.Publicidad.

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, hace poco fueron padres por segunda vez. El nacimiento de su segundo hijo trajo consigo todo tipo de noticias y comentarios alrededor de los dos personajes. Sin embargo, quien más ha tenido que lidiar con las opiniones de las personas ha sido la paisa.

Con pocas horas de haber dado a luz, la paisa mostró sin ningún tipo de filtro como lucía su cuerpo. Después de haber pasado el tiempo de dieta mostró nuevamente su cuerpo, pero esta vez la hizo merecedora más de halagos que de críticas.

No es un secreto que la influencer, desde su embarazo no ha intentado romantizar la maternidad. Recientemente, a través de su Instagram confesó lo difícil que ha sido para ella tener dos hijos y las largas horas de sueño a las que ha tenido que renunciar, razón por la que tiene unas pronunciadas ojeras.

“Llevo 39 días sin dormir, pero ahora haré algo por mi cara, por mejorar estas ojeras, eso que como por la luz se me ven aún más, parezco un panda, pero ¿Qué les digo’, de hecho llevo más días sin dormir, sin contar los días en que Máximo se despierta a media noche” dijo haciendo referencia a la apariencia que tiene por estos días.

Continuó diciendo que haya ama su rol de mamá pero que eso no le impide quejarse “Y lo que falta por quejarme. La gente viene y se queja en las redes sociales de las personas, le tiran [email protected], hate, ahora ¿no me voy a quejar yo por ser mamá?”, cuestionó irónicamente.

Frente al papel de Pipe Bueno, irónicamente dijo que él sí podía descansar, mientras que ella no “Pipe llega de cantar y me dice: ‘ay amor, necesito descansar, no he dormido nada’ y yo, por lo menos tú descansas, yo no ¡auxilio!”

