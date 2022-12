.Publicidad.

La única sorpresa que dejaron los octavos de final del mundial de Catar 2022, fue la eliminación de la selección española frente a la siempre modesta selección de Marruecos. Después de 120 minutos, la furia roja no pudo sobrepasar la muralla de los africanos y en los penales mostró su peor versión. Finalizado el partido, el DT Luis Enrique dio la rueda de prensa habitual y fue allí donde dejó por el suelo al experiodista de Win Sports, Steven Arce.

El comunicador le preguntó al técnico español por qué su equipo no había logrado dominar el partido, sobre todo en la mitad del campo. De primerazo, el rostro de Luis Enrique a la pregunta fue de sorpresa y después sacó todo su conocimiento futbolístico para dejar al experiodista de Win Sports como un verdadero ignorante.

"¿Has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Estabas de espaldas al partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado gol, la realidad es que nos ha faltado gol. Pero dominar el partido, en el centro del campo, generar situaciones de progresión ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel... Es cierto que se nos puede achacar que pudimos haber generado mas ocasiones" fueron sus palabras.

La respuesta de Luis Enrique a @stevenarce en rueda de prensa: "¿Has estado viendo el partido? ¿Y qué estabas, de espaldas al partido?". pic.twitter.com/Cs4RHIUSUn — Paolo Arenas (@PaoloArenas) December 6, 2022

En ese momento, Steven Arce no pudo contrapreguntar; pero después sacó un trino en donde mostró sus argumentos para afirmar que España no había dominado el partido. Al parecer, al experiodista de Win Sports le dolió la respuesta del estratega español, a tal punto que no pudo pasar por alto la situación.

Lastima no poder contra preguntar, ¿cómo puedes llamar dominio a tener casi el 80% de posesión y rematar una sola vez al arco rival? Dominio es traducir tu idea en hechos que sean favorables para tu equipo a partir del juego, y los hechos siempre favorecieron a Marruecos https://t.co/Hehc6O2xtV — steven arce (@stevenarce) December 6, 2022