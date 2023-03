Parece que la Federación Colombiana no sabe que los derechos de imagen existen, y a punta de fotos de los exjugadores ha sacado varias campañas publicitarias

Carlos el Pibe Valderrama encendió la polémica después de confirmar que había demandado a la Federación Colombiana de Fútbol por el uso abusivo de su imagen. Después de salir de la selección Colombia, la entidad ha utilizado varias fotos del ídolo para hacer campañas publicitarias; pero nunca tuvo la decencia de pedirle permiso. Esto no le gustó para nada al jugador, quien confesó que en compañía de otros jugadores decidieron utilizar el recurso hace cuatro años; y que aunque va lento, está andando.

Y es que, al parecer, el uso abusivo de la imagen de estrellas de la selección Colombia se ha hecho recurrente por parte de la Federación, algo que, en palabras del Pibe Valderrama, es una falta de respeto. Dentro de los nombres de los otros demandantes se encuentran personajes históricos como el tino Asprilla, Iván René Valenciano, Francisco Maturana, Arnoldo Iguarán u Oscar Córdoba; incluso, jugadoras de la selección femenina como Vanessa Córdoba y Nicole Regnier, también se unieron a la demanda.

#ElVbarCaracol 🚨🗣️"Estoy mamado de que la Federación tiene el abuso de usar nuestra imagen sin autorización" 😱Carlos 'El Pibe' Valderrama cuenta en el Vbar Caracol que demandó a la Federación Colombiana de Fútbol por uso de su imagen sin autorización pic.twitter.com/EhQSs0W3a3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 23, 2023

El Pibe Valderrama confesó que ya se siente "mamado" de que le falten al respeto, porque además del uso de su imagen sin su consentimiento, la Federación ha abandonado a las leyendas de la tricolor. El jugador también aseguró que no ha hablado con Ramón Jesurún, presidente de la selección Colombia, desde hace un buen tiempo; pero se siente tranquilo, pues no tiene nada que comentarle al dirigente. La demanda se interpuso hace cuatro años; y aunque el abogado pidió discreción, el Pibe no dudo en hacerlo saber.