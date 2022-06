Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

“Se llama Francia Márquez, y es su vicepresidenta”. Esta era la frase que retumbaba en el Movistar Arena, ante miles de espectadores que veían la proclamación de la primera mujer afrodescendiente en ser elegida a la vicepresidencia de Colombia. Pero ella no era lo único lo que no encajaba con la historia política reciente colombiana. Entre el público había grupos feministas, comunidades indígenas, políticos de corbata, activistas afrodescendientes y LGBTIQ+, jóvenes, madres victimas del conflicto armado y los estrategas de siempre. Una mezcla variopinta que la política colombiana no había visto fuera de mesas de concertación de paros y protestas, pero que ahora convergía para proclamar la victoria de la formula presidencial de un pacto que definitivamente es histórico. Sí, en el proceso han aterrizado la clase política tradicional y profesional, pero eso no resta la connotación histórica de lo que este país esta viviendo.

El Pacto Histórico nace como una opción que busca lograr un equilibrio entre la inserción de movimientos y de agendas con la viabilidad política y electoral. Es un movimiento que busca subsanar reivindicaciones históricas, de la Colombia olvidada de la costa y el sur, pero también de la Colombia urbana, con una clase media emergente y vibrante. Es un movimiento que entiende que, para tal fin, debe someterse a las reglas (las formales y las consuetudinarias) de la política colombiana. Por eso convergen Roy Barreras y Francia Márquez o Alfonso Prada y Susana Boreal. Lo histórico pasa también por esta realidad.

Lo histórico de este Pacto, además de abrir un dialogo formal y en el terreno electoral entre el país político y el país del activismo y los movimientos sociales, también logra converger al país urbano con el de la periferia geográfica. Aunque la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez se impuso en los departamentos del Caribe, Pacifico y sur amazónico, su votación trasciende de estas zonas. En los 58 municipios de Colombia en donde se registraron más de 50.000 votos, la candidatura presidencial del Pacto obtuvo 7.114.528 votos (52,8%), frente a los 6.015.108 (44,6%) de Rodolfo Hernández. Esto quiere decir que las ciudades intermedias y principales le pusieron 1.099.420 votos de diferencia (muy superior a la diferencia total de 687.649 votos reportada en el escrutinio). A nivel territorial, a partir de un análisis que hice con Silvia Otero y Andrés Sampayo, es claro que varias de las ciudades son del dominio del Pacto Histórico o tienen una alta competencia electoral. Para explicar la victoria del pasado domingo, Gustavo Petro tendrán que agradecer la fuerza electoral de Suárez, Timbiquí, Tumaco, Cali, Quibdó, Cartagena, Barranquilla, Uribía, Fundación y Santa Marta. Pero también deberán corresponderle a Bogotá, Tunja, Barrancabermeja, Neiva, Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia y Tibú su triunfo. Aunque en varios de estas ultimas ciudades no haya ganado, logro ser competitivo ¿Quién iba a creer hace 20 años que un movimiento de izquierda iba a terminar superando el 40% en las capitales del Eje Cafetero y el Centro-occidente de Colombia?

Fuente: elaboración del autor

El Pacto logró estimular al votante de las costas (especialmente la Pacífica), en donde la inserción del Estado y el mercado ha sido precaria. Aquellas zonas en donde la bonanza económica de inicios de siglo no logró dar los mismos réditos económicos y la deuda histórica perdura. Pero, al mismo tiempo, el Pacto logró movilizar al votante urbano de clase media y baja que, si bien sus condiciones económicas han mejorado sustancialmente, sus reivindicaciones son cada vez más complejas. El país está cruzándose con una fuerza ciudadana de clase media que, si bien está mejorando sus condiciones más básicas de vida, está teniendo serias dificultades para acceder al mercado laboral y a educación superior, mientras es perjudicando de forma desproporcionada por estancamiento económico y la inflación rampante. Ese país, asentado en los barrios populares de las grandes ciudades colombianas, también le esta apostando a este proyecto político.

El nombre es una alusión bastante adecuada para el contexto: Pacto Histórico. Jamás en la historia republicana de este país un proyecto político apostó por vincular a varios movimientos y causas sociales con los políticos más tradicionales y profesionales. Así mismo, estamos acudiendo a un momento histórico, en donde las reivindicaciones de la Colombia periférica cruzan sus caminos con las de la Colombia más urbana. Ese cruce lo esta logrando el Pacto Histórico. Por supuesto, el camino es largo. Consumar una alianza entre la clase política y los movimientos no garantiza la transformación política, económica y social que este país pide a gritos. Se necesitan propuestas realizables, dialogadas y que generen una respuesta acertada a la crisis social y económica de Colombia. Tampoco dejo de reconocer todos los reparos que existen frente al liderazgo de Gustavo Petro y otras figuras del Pacto Histórico. Todo esto es real, pero estos reparos no pueden inhibirnos de reconocer lo histórico de este Pacto.