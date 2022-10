Lo fastidioso que es andar en una Bogotá llena de huecos en días de lluvia

Por: Carlos Otálora |

octubre 18, 2022

Bogotá término utilizado por las personas que están en búsqueda del mejoramiento de sus vidas, sabemos que en la actualidad las necesidades sociales vienen ROBANDO la mayor parte del presupuesto de la ciudad y más aún cuando se designa en mercados que fueron entregados a muertos y personas que no existen, esto muestra la falta de planeación la cual ha permitido encontrar en todas las localidades un deterioro de la malla vial que pone en riesgo la vida de los capitalinos.

Miramos como colectivos ciudadanos como los “Street brothers” viene adelantando el reparcheo de algunas calles de la ciudad, vías principales que permiten que muchos ciudadanos se transporten en una ciudad caótica por el mal estado de las vías, una ciudad en la que prefieren invertir el dinero pintando un parque en mal estado para que sin importar el deterioro quede bonito para la foto.

Hoy nos invitan los vecinos de Sabana de Tibabuyes, en Bogotá, en donde nos muestran la problemática con la que viene lidiando y que no solo está afectando los vehículos particulares que transitan por la trocha, si no también afecta aquellas personas que utilizamos el SITP.

Vías que no pueden ser intervenidas por los grupos colectivos, vías que no son intervenías por el distrito, vías que hoy en día no son de nadie, el abandono institucional a permitido que el tramo de la vía entre la Carrera 136 A entre calles 143 A y la calle 144, se convirtiera en un verdadera trocha para realizar camper cross, lo cual genera que por los movimientos bruscos de los buses del SITP que manejan un peso bruto vehicular aproximado de 20 Toneladas, causen una afectación en las estructuras de los predios aledaños.

¿Quién asume la responsabilidad?

Hablamos con Don José, habitante del sector y el cual nos cuenta que llevan solicitando la intervención, pero que no tiene respuestas concretas, que miran como día a día se deteriora mas la vía y que adicionalmente temen que el represamiento de aguas lluvia en la vía, se una con los lixiviados que se presentan por la acumulación de residuos en la esquina de la calle 143 y la cual está expuesta a este panorama poco alentador para una comunidad que contribuyen con sus impuestos al mejoramiento de nuestra ciudad.

Las personas de este barrio de Bogotá esperan con muchas ansias las elecciones locales de 2023, esperan a los candidatos que seguirán prometiendo soluciones del sector y las cuales nunca llegaran, promesas falsas que llegan cada dos años y que generan que las personas le cojan rabian a la politiquería colombiana.

