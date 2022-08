¿Lo echaron por peleonero? La razón de la salida del Patrón Bermúdez de ESPN

Desde hace algunos días que el periodista dejó de aparecer en los programas del canal deportivo. Resulta que ya no trabaja ahí

No se puede negar que uno de los periodistas deportivos que más polémica causa con sus opiniones es el Patrón Bermúdez. Primero lo hizo en Win Sports y hasta hace poco también lo estaba haciendo en ESPN, el canal de Disney. Pero desde hace algunos días que su rostro no ha vuelto a aparecer y la razón es que ya no hace parte del equipo de trabajo del canal.

Las especulaciones sobre su salida empezaron a salir hace algunos días. Varios fanáticos de ESPN aseguraron que su salida se debía a una fuerte discusión que tuvo con sus compañeros del trabajo durante la transmisión de uno de los programas de los que hacía parte. Incluso otros llegaron a insinuar que el canal habría sido el que tomó la decisión de sacarlo de su puesto como a un perro para censurar sus comentarios. Pero no fue así.

El Patrón Bermúdez (el calvo) dejó ESPN esta semana, esta misma semana, también, tuvo ciertos comentarios polémicos sobre las jugadoras vetadas de la selección femenina. Pregunta: ¿Es pura coincidencia, o no tiene algo que ver una cosa con la otra? — Lucho Porras® (@luchox50) July 31, 2022

El mismo periodista a través de sus redes sociales confirmó que la salida del canal deportivo fue una decisión propia, y que nada tuvo que ver el fuerte altercado que tuvo con Oscar Cordoba, otro de los panelistas del canal. Según él, le llegó una buena oferta desde el mundo editorial y no pudo rechazarla. A lo largo de su carrera ha escrito 5 libros y planea sacar uno nuevo pronto.

Así las cosas, eso de que el Patrón Bermúdez fue sacado por la puerta de atrás de ESPN es falso. Es más, guarda muy buenos recuerdos del equipo con el que trabajó durante un buen tiempo.