Lo difícil que fue para Alejandra Borrero salir del closet

La actriz que es una de las artistas más reconocidas del país también ha sido vocera para salvaguardar los derechos de la mujer. Sin embargo, la fama tiene su precio y el ser un personaje reconocido hizo que para Alejandra hacer pública su homosexualidad tuviera consecuencias a nivel mental.

Hace más de dos décadas, Borrero inspirada por la actriz estadounidense Ellen DeGeneres, tomó la decisión de contarle al mundo su orientación sexual pese a tener una familia tradicional y al vivir en un país con ideas erradas entorno a la diversidad, como lo explicó recientemente en una entrevista del programa ‘Se dice de mí’ del canal Caracol.

“Yo misma me segregué, yo misma me flagelé, yo misma me sentí menos que los demás” confesó Alejandra indicando también que los medios de comunicación ejercieron cierta presión que la llevaron a declararse homosexual.

Luego de esto, la actriz se vio envuelta en una serie de emociones que la llevaron, incluso, a vivir una depresión. “yo sentí cuando me deprimí, soy una persona muy alegre, a mí me gusta la vida, me maravillo con todas las cosas y levantarme para sentir que me quería morir, que no quería estar ahí, que no le encontraba sentido a la vida, fue muy difícil”, explicó Alejandra.

Como si fuera poco, Borrero enfrentó una nueva batalla en su vida. En marzo de 2021, su pareja Elizabeth Bateman falleció a causa del Covid-19, lo que dejó a la actriz devastada.

