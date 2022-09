.Publicidad.

La creadora de contenido no está pasando por el mejor momento luego de que se conociera que la Fiscalía tomara la decisión de condenarla por 17 años de prisión por haber sido cómplice en la fuga de su madre la excongresista Aida Merlano.

Sin embargo, la influencer que cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram no espera dejar de generar ingresos así esté interna en la cárcel puesto que cuenta con más de 12 empleados a su cargo a quienes no puede dejar sin ningún sustento económico.

Por eso, en una entrevista en 'Cambio' con el periodista Daniel Coronell, Merlano contó qué haría si se llegase a cumplir su condena.

“A mí lo que me preocupa es la parte económica, que ellos tengan cómo solventar esos gastos… Estoy montando otro negocio que se sostenga sin mí”, explicó Aída Victoria, quien también añadió: “Si me toca hacer un podcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos dentro de la prisión, lo hago y monto mi otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien y si no me meten presa, pues lo monto para que las chicas generen ingresos”.

Cabe destacar que, hace algunos días, la joven realizó una publicación en la que le explicaba a sus seguidores cuánto debía pagar de impuestos por cada suma de dinero que recibe por su trabajo como influenciadora. Por eso, si ella llega a estar privada de la libertad este negocio se vería afectado, razón por la que Aída esté pensando en una nueva estrategia para no dejar de recibir dinero.