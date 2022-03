Lo desagradecidos que son los Ardila Lülle con Leonel Álvarez pese a darles su primera Libertadores

.Publicidad.

Nacional atraviesa una crisis deportiva desde la salida de Alejandro Restrepo. Para muchos los resultados no eran tan malos como para sacarlo, pues el equipo andaba tercero en liga y todavía con opciones de seguir adelante en la Copa Libertadores.

El "Arriero" Herrera quedó como interino a dos días del partido de vuelta con Olimpia y sin tiempo, evidentemente quedó eliminado. Ahora están en la misión de buscar nuevo técnico y ya tuvieron un primer acercamiento con Hernán Crespo, pero el argentino rechazó la oferta de los Ardila Lülle.

También está la opción de Reinaldo Rueda, pero eso implicaría esperarlo hasta abril siempre y cuando Colombia quede sin opciones de ir al mundial de Catar. El vallecaucano es ídolo para los hinchas verdolagas porque les dio la segunda Libertadores desde el banquillo, pero los Ardila parecen haber olvidado que tienen otra opción y es el hombre que les dio su primera Libertadores pero desde el campo de juego.

Leonel Álvarez es un técnico consagrado en Colombia que ahorita está al mando de Águilas Doradas, pero que tiene dos títulos de liga en su palmarés con Deportivo Cali e Independiente Medellín. Pese a tener contrato vigente con el equipo de Rionegro, no se esconde y siempre ha estado dispuesto a dirigir a Nacional, pero no ha sido ni tenido en cuenta por la directiva y es algo que ni él mismo entiende.

Ningún directivo de Nacional se ha acercado a Leonel y eso es algo que él dice no entender porque los méritos los tiene. "No sé qué pecado cometí tan grave o tan fuerte para ser el único que no pueda algún día llegar a Nacional". Algunos incluso dicen que su pasado dirigiendo el DIM es lo que hace que los Ardila Lülle no lo tengan en cuenta, pero si quieren un técnico que ha demostrado que da resultados en títulos ha sido él. Leonel se muere por dirigir al equipo de sus amores.