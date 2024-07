¡Llegó la hora de gozar con las guarichas!

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vasquez |

julio 29, 2024

Los artilugios modernos nos han aislado, nos han vuelto seres solitarios que nos comunicamos por medio de una computadora con mensajes cargados de muñequitos con los que pretendemos trasmitir una emoción.

Andamos con la mirada perdida en las pantallas de nuestro celular, inmersos en otro universo. Parecemos unos desdichados zombis modernos que en las redes queremos aparentar una felicidad que no hemos logrado aún porque estamos dejando de lado la comunicación con seres humanos de verdad.

Estamos aprisionados por el celular que nos avienta falsas emociones, que nos muestra sin descanso poses preparadas para aparentar lo que no se es. Imágenes que no cesan de mostrar comidas de las que no disfrutamos si antes no las ponemos a circular por las redes, para presumir, para alimentar nuestro deseo de aparentar antes que a nuestro estómago. Parece que ya no entendemos el lenguaje de las manos unidas, el de los abrazos compartidos, el de la charla que anima, que provoca reflexiones.

En este mundo en el que estamos viviendo y en el que los juguetes tecnológicos, nos han aislado tanto, es el momento de hacer un alto para utilizar juegos que nos unan, que nos permitan mirarnos a la cara para disfrutar la risa de satisfacción del triunfo, burlarnos un poco del malestar que causa la derrota; o recibir y dar un abrazo de felicitación que nos humanizan.

Es por esto que un joven huilense, cuyo nombre es Antonio Lamat, pensando en esta situación de soledades ha decidido crear un juego que ha denominado Aricha Guaricha.

El nombre viene de la palabra “Guaricha” que en Cumanagoto, una legua de la parte Caribe de Venezuela y norte de Colombia, significa mujer y en Muisca, princesa guerrera. La palabra Guaricha, ha sido utilizada para denigrar a la mujer. Es un colombianismo que designa a una mujer que tiene relaciones sexuales con varios hombres. Al igual que, la palabra «guache», que significa “guerrero valiente”, o «Cucha», que es “una mujer más hermosa que el arcoíris”.

Durante la conquista española los hombres de Nicolás de Federmán, raptaban mujeres para que les hicieran los oficios, les cocinaran y además tenían relaciones sexuales con ellas, por esa razón la palabra empezó a tener esa connotación negativa.

Guaricha, esa palabra reivindica a la mujer y nos hace cuestionarnos cómo muchos hechos de nuestra cultura los desprestigiamos. Cuando decimos guaricha o guache o cucha, despectivamente sin conocer que la una es una princesa y el otro un guerrero y la cucha es la reina. El juego Aricha Guaricha, reivindica estas palabras que se volvieron oprobiosas y que deberíamos emplearlas en su significado real. En este juego los peones son los guaches, la cucha la reina y las guarichas son mujeres valientes, todo esto que fue distorsionado durante la colonia, así como la chicha que, decían, embrutecía.

¿De dónde surge la idea del juego?

Nació de una novela de mi autoría que se llama Universo 19. Esa novela está ubicada en otro mundo vinculado con la Tierra y con el Huila. En ella se cuenta que una mujer huilense, de origen muisca, tiene una relación con un hombre islandés que conoció a Bobby Fischer, gran jugador de ajedrez de la historia. La pareja decide crear este juego con el que pretenden establecer un símbolo más poderoso que la realeza, representada en el ajedrez por la reina.

Entonces cree La Guaricha, una pieza tan poderosa que cuando entra al campo de batalla, la reina del ajedrez tiembla porque ha llegado una figura más poderosa que ella. Quien practique el ajedrez sabe que la reina es la pieza más poderosa en ese juego.

Creé un juego propio, porque he notado que no hay juegos tradicionales, colombianos destacados como el del ajedrez. En estos momentos hay algunos diseñadores que están creando nuevos juegos. Mi reto es tener nuestra propia versión de juegos abstractos.

No fue fácil crearlo. Para hacerlo tuve que investigar en otros como el ajedrez vikingo, juegos africanos, juegos americanos, europeos, etc. El resultado fue que combiné todos esos juegos que se pueden jugar en un solo tablero e inicialmente le llamé Guarichaturanga.

Resulta que la palabra guarichaturanga, es la mezcla entre guaricha, la princesa, y Chaturanga que en sanscrito significa cuatro miembros. Además, Chaturanga es el juego de donde nació el ajedrez hace más de 2000 años.

El juego creado por mí lo que tiene de interesante es que con pocas piezas y un solo tablero, muy versátil y fácil de transportar, se puede jugar muchos juegos.

¿Cuántas piezas se usan para el juego?

Son 66 piezas hexagonales y dos tótems, que son los dados. Son unos pequeños postes de cuatro lados. El tablero donde se juega es de doble faz. Por un lado es similar al tablero de ajedrez que es de 8 x 8 cuadros y el otro lado es como un tablero de Shogi que es de 9 x 9. Es decir tiene un lado par y un lado impar. Dependiendo si el tablero es par o impar tiene diferentes geometrías. El lado impar tiene una casilla central única; mientras que el lado par no tiene centro. Son cuatro, casillas centrales.

Hoy, en lugar de Chaturanga, lo llamo Arichaguaricha pues decidí crear este personaje que es Aricha, la mujer que creó el juego y Arichaguaricha, porque así le decían. La que representa a la princesa guerrera

Si yo decido aprender su juego, ¿cuánto tiempo me lleva entenderlo para poder disfrutarlo?

He creado un instructivo para aprender todos los juegos. Estos están divididos en juegos familiares, juegos sencillos que se pueden explicar en cinco minutos. Las reglas se comprenden rápidamente. Los juegos familiares son para más de dos personas pudiendo jugar hasta un máximo de 8.

Esos juegos se enfocan en la motricidad, la inteligencia interpersonal, la velocidad. Son juegos de divertimento, de azar. Son sencillos y la duración de una partida es máxima media hora. De estos juegos familiares hay 12.

Tenemos 8 juegos grupales. Tienen reglas un poco más complicadas y tiene mayor tiempo de juego de acuerdo a la complejidad del mismo. Hay otros juegos que aunque parezcan los mismos, están pensados solo para dos personas.

Aricha Guaricha, mi juego, para entenderlo resulta mejor trabajarlo como taller ya que se pueden jugar más de 30 juegos que asustarían a cualquiera que desee aprender. Pero cuando tienen mi tutoría procuro armar grupos a los que enseño las reglas y dos o tres juegos. Esta es la mejor manera que hasta ahora he encontrado para enseñarlo a niños, jóvenes, adultos.

¿En las pruebas que ha realizado qué resultados ha obtenido?

Inicialmente lo probé con familiares y amigos. He realizado muchas pruebas. El año pasado y antepasado cada ocho días hacía talleres o juegos en bibliotecas, centros culturales con grupos de ocho hasta 16 personas. Esto lo hice en Cali, Bogotá y Neiva con excelentes resultados y buenos comentarios. La gente ha reaccionado muy bien, les gusta la estética del juego, y el poder jugar algo diferente, que sea artesanal.

A la gente le gusta, además la historia que hay alrededor. Llama la atención que en vez de reyes están los cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra.

Es también una manera de aprendizaje ya que si jugamos ajedrez vikingo, les cuento la historia, de cómo surgió aquel juego, qué representa. Si es el Shogi o el Chaturanga les hablo de los elementos que tenían: elefantes, barcos. Esto llama mucho la atención.

¿Cuáles son las edades en las que se puede jugar?

Mas que edades es su desarrollo cognitivo. Debe ser una persona que pueda hacer pinza

con sus dedos, o sea, un bebé, no podría. Que sepa seguir instrucciones. Una persona que sea capaz de quedarse más de 10 minutos sentado. Pienso que una edad ideal para empezar es desde los 10 años en adelante.

¿Dónde ha presentado su juego en Cali y como ha sido la acogida?

Lo he presentado en la Librería Oromo, en el Centro Cultural Alejandría, en la Biblioteca Departamental, en el Centro Cultural de la Comuna 1, en Calipso, Nuevo Latir, en el Centro Cultual de Cali, en Obra Negra, en la Casa de la Lectura, en la Biblioteca del Deporte, en algunas universidades, etc.

A la gente le gusta pero veo que en el quehacer del caleño no hay mucho espacio para los juegos en general. La gente suele ser un poco precavida con lo nuevo a veces sienten que no pueden, que les queda difícil.

Cuando hay un guía, la gente se atreve un poco más. A veces me dicen: “es que yo no sé jugar”. Les respondo: es que nadie sabe jugar porque son juegos que yo inventé y ninguno de los que está aquí los sabe jugar, así que no importa. Eso a la gente le gusta y se deciden a aprender.

A mucha gente no le gusta jugar ajedrez. Ese juego es chévere. Lo que no es chévere es la gente que juega ajedrez porque juegan tan bien que si uno juega con esa persona se aburre, ya que nunca le va a poder ganar. Mis juegos, que son nuevos, la gente está en igualdad de condiciones y eso les agrada.

¿Cuáles son los nichos a los que está tratando de llegar con sus juegos?

Hay varios a los que aspiro a llegar. Uno a la gente en general, es a la que uno quisiera llegar. Que Aricha Guaricha se haga tan popular que fuera denominado como el ajedrez colombiano o las damas colombianas, que no son damas sino guarichas.

Que fuera reconocido como el juego colombiano, pues hay damas turcas, brasileras. Es por eso me gustaría que el juego tuviera reconocimiento como colombiano y que se jugara masivamente, que se realizaran torneos para hacerlo más interesante.

Me complacería mucho que le llegara a la gente que no tiene acceso a juegos de mesa porque son muy costosos. He analizado que la gente que le gusta los juegos de mesa en la ciudad es gente que tiene plata ya que adquieren juegos de mesa que cuestan 200, 300 o 400 mil pesos. Los compran juegan una vez y los guardan.

¿A propósito cuánto cuesta adquirir su juego?

Como es un juego artesanal, tengo 2 versiones. Una que es la versión más costosa, tiene un valor hoy de 250 mil pesos. Tengo otra versión más asequible que vale cien mil pesos. Con ambos se puede jugar lo mismo. Lo que pasa es que el más costoso es pintado a mano, las fichas son más grandes. Tiene detalles que le aumentan el valor.

Quiero llegar a gente que no tiene recursos económicos y obviamente espero tener retribución económica por mi desarrollo. Quiero poder comercializarlo de tal manera que se popularice sin que sea muy costoso pero que conserve la calidad y lo artesanal, ah y que se pueda vender en todos los lugares de Colombia.

¿Por qué debería la gente comprar su juego?

Porque este juego no es solamente entretención. Es también historia y además alienta la creación de espacios lúdicos en los que podamos interactuar con otras personas y con uno mismo.

Por medio del juego uno conoce mucho más de uno mismo y de otras personas. Si es en lo personal uno puede practicar memoria, desarrollar la lógica, crear planes a futuro, estrategias a corto plazo, todo esto hace que se ejerciten algunas partes del cerebro que hacen que uno pueda tener una vejez más saludable.

Si es un niño que está en proceso de crecimiento ayuda a mejorar el proceso cognitivo. Aseguran muchos que este tipo de juegos ayudan a prevenir el Alzheimer y funcionan como herramientas terapéuticas que combaten el estrés, y para combatir los momentos complejos que a veces aparecen de vez en cuando a perturbarnos y con los juegos se pueden alejar de nuestra mente.

En grupo es mejor

Jugar en comunidad, con los amigos, con la familia, genera lazos, ayuda a las relaciones interpersonales, afianza los lazos de amistad, los familiares y permite, conocer a las otras personas, sus diferentes facetas como ganador, como perdedor, comportamientos en grupo etc. Y de ñapa, se aprende de historia.

Considero que necesitamos más espacios de reflexión y de pensamiento profundo y estar con otros de manera física. Que nos involucremos con las personas, que nos toquemos, porque no es lo mismo estar jugando en un computador, en un celular que estar en una mesa donde ves a la cara a la otra persona , puedes leer sus intenciones o la ansiedad, puedes percibir su felicidad. Hay muchas cosas que ocurren en el campo de juego, sobre todo cuando se hace en grupo. Creo que estas actividades hay que retomarlas, generar espacios nuevos en los que haya juegos que ayuden a que esto suceda, a que nuestras vidas sean más humanizadas.

Si alguien se interesa por su juego le pueden contactar a Antonio al número de celular: 312-706-9821 o escribir al correo [email protected]