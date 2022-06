Llegó el cambio en segunda

Por: Fabián A. Fonseca |

junio 19, 2022

No sé ustedes, o será mi ingenuidad, pero es la primera vez que sentí estas elecciones como una oportunidad y un bálsamo para darle por fin cabida y discusión a aquellos aspectos abandonados e inconclusos que como nación hemos postergado. Tal afirmación no la haría de no ser porque hoy existe una real posibilidad de que uno de los dos candidatos en disputa a la presidencia sea el nuevo presidente de Colombia.

Ese candidato odiado por unos, y amado por otros, en mi humilde opinión ha sido el único en este tiempo de enarbolar el olvidado discurso de los nadie, esos nadie que como muy bien sabemos merecen una oportunidad bajo los cielos de esta tierra.

Nunca habíamos estado tan cerca, o por lo menos de lo que yo recuerde o sepa, de que el discurso de la paz, la justicia social, la igualdad, la mujer, las minorías, los abandonados, los campesinos, la educación, la juventud, la vejez, la niñez y todo aquello que históricamente ha sido excluido, de repente hoy puede por fin ser tenido en cuenta en los pensamientos, acciones y discursos de un gobierno a la altura de los sueños, expectativas y rango de su pueblo.

No sé si todo lo anterior suene utópico, mamerto o simplemente iluso, sin embargo más allá de que lo sea, con el simple hecho de al menos balbucearlo ya hemos ganado mucho, ya que sin exagerar hasta los sueños e ilusiones nos habían robado. Este momento es sin duda para mí el hecho más importante que estamos jugando como pueblo, no es menos que una oportunidad para romper una historia no tan buena, y que no vale la pena seguir repitiendo o recordando, ya que es preciso que con esta elección, pasar la página o volcar los infortunios del pasado sea la costumbre.

Es por lo anterior que hago un llamado a la razón, al sentido común, a la empatía y a todo aquello que logre sacarnos de la ignominia, para que el próximo domingo le den una oportunidad a todas esas cosas necesarias y justas para que usted y yo, y sus hijos y los míos puedan como bien dicen, vivir sabroso, ese vivir sabroso que no es más que vivir en paz, vivir tranquilo y con la satisfacción de ser parte de un país repleto de oportunidades, pero que han sido robadas, esas que solo llegaran cuando reconozcamos nuestra historia, y cuando por medio de un voto legitimemos el cambio por la vida, el vivir sabroso, la oportunidad para los nadie y el sueño de una Colombia como bien lo había dicho, a la altura de su pueblo.

No queda nada más por decir, ya todo está creo que dicho. saque usted las conclusiones y se dará cuenta que está en el lugar correcto de la historia. Colombia meremos un nuevo destino, uno que por fin logre permear lo que se olvidó o abandonó. Si no fue primera, esta vez en segunda sí fue.

*Este artículo de opinión está dedicado a los más de veinte millones de pobres, a los más de noventa líderes sociales asesinados este año, a los más de siete millones de desplazados y a los jóvenes asesinados y violentados por protestar por una oportunidad a la que el viento y la indiferencia se llevó.