Llega el Salchipapa Fest: hay hasta opciones tipo pizza por 25 mil pesos

El Festival de la Salchipapa irá hasta el 21 de diciembre con propuestas de autor, comercio nocturno, dulces típicos y actividades navideñas.

El municipio de Sopó, en Cundinamarca, celebra por primera vez el Salchipapa Fest, un festival gastronómico que inició el pasado 18 de diciembre y que irá hasta el 21 de diciembre.

Durante cuatro días, el municipio concentra su oferta culinaria alrededor de uno de los platos más populares del país, con la participación de 13 establecimientos de comida rápida.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Sopó y hace parte de la programación decembrina del municipio. El festival busca fortalecer el comercio local y atraer visitantes en temporada navideña, mediante un recorrido gastronómico que tiene como protagonista a la salchipapa y, especialmente, a la papa como producto emblemático de la región.

¿Qué tipo de salchipapas habrá?

A lo largo del evento, residentes y turistas recorren los locales participantes y prueban distintas versiones del plato. Cada restaurante presenta una receta creada exclusivamente para el festival, con combinaciones que incluyen diferentes proteínas, salsas y acompañamientos, además de presentaciones poco convencionales.

Entre las propuestas disponibles se encuentran salchipapas con carne, cerdo, alitas, quesos, maíz y aderezos especiales. También se ofrecen versiones innovadoras como la salchipapa tipo pizza. Todos los platos tienen un precio unificado de 25.000 pesos, lo que permite a los asistentes comparar sabores y elegir sus preparaciones favoritas.

El recorrido gastronómico incluye restaurantes como Donde Es, que presenta una salchipapa de inspiración mexicana; Santa Parrilla BBQ, con una receta que combina papas rizadas y varias proteínas; y La Gloria Express, que apuesta por una versión italiana en formato pizza. La lista de participantes se completa con Gran Papa, Flanagan’s, Pantano de Birria, Top Wings, Casa Vesta, Naviero, Ruta 73, Pizza Sazón, Crazy Snacks y La Santa Papa.

La experiencia se complementa con el alumbrado navideño, el mercado en la plaza central y la factoría artesanal, donde los artesanos locales exhiben y comercializan sus productos. Estas actividades fortalecen la oferta turística y cultural de Sopó durante la temporada decembrina.

¿Cómo llegar al municipio de Sopó?

Sopó se encuentra a unos 45 minutos de Bogotá por la Autopista Norte. En transporte público, el trayecto desde el Terminal del Norte toma cerca de una hora, pasando por Chía y Briceño.

Por último, cabe recordar que el Salchipapa Fest se vive en distintos puntos del casco urbano, dentro de los horarios habituales de cada establecimiento participante.

