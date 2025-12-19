Las carreras que según expertos no se deberían estudiar en 2026 ante la "amenaza" de la Inteligencia Artificial

Carreras ligadas a tareas repetitivas, administrativas o creativas básicas enfrentan un escenario de menor demanda ante la expansión de sistemas inteligentes.

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial se ha convertido en un factor determinante al momento de elegir una carrera universitaria. La automatización de procesos ya no se limita a la industria tecnológica, sino que se extiende a sectores administrativos, creativos y comunicacionales, impactando la vigencia de determinadas profesiones.

Contaduría

Entre las áreas con menor proyección se encuentra la contaduría tradicional. El uso de software especializado permite a empresas gestionar impuestos, balances y reportes financieros de forma automática.

La reducción de tareas manuales disminuye la necesidad de profesionales dedicados exclusivamente a funciones contables básicas, especialmente en pequeñas y medianas organizaciones.

Periodismo

El periodismo enfocado en la producción informativa general también muestra señales de transformación. Plataformas basadas en inteligencia artificial generan noticias breves, resúmenes y contenidos automatizados a partir de bases de datos.

Las labores periodísticas repetitivas son ejecutadas por sistemas capaces de producir grandes volúmenes de información en poco tiempo, lo que reduce la demanda de perfiles no especializados.

Administración de empresas

Otra carrera afectada es la administración de empresas en su vertiente operativa. Herramientas de gestión digital permiten organizar recursos, supervisar procesos y analizar resultados sin estructuras amplias de personal.

Los cargos administrativos de apoyo y control rutinario presentan una tendencia a la disminución, concentrando las oportunidades en puestos estratégicos.

Diseño gráfico

El diseño gráfico convencional también enfrenta un cambio significativo. Aplicaciones de generación visual crean logotipos, piezas publicitarias y material audiovisual a partir de instrucciones simples.

Las tareas gráficas estandarizadas pueden realizarse sin intervención humana directa, limitando el campo laboral para quienes no cuentan con formación avanzada o diferenciada.

Traducción y corrección de textos

La traducción y corrección de textos generales completa la lista de profesiones con menor proyección. Sistemas de traducción automática ofrecen resultados inmediatos en múltiples idiomas.

La traducción de contenidos no especializados deja de requerir intermediación profesional, manteniéndose la demanda solo en ámbitos técnicos o jurídicos específicos.

Hacia 2026, el escenario académico refleja una reconfiguración clara. Las carreras asociadas a tareas repetitivas, previsibles o fácilmente automatizables enfrentan un entorno de menor inserción laboral, marcado por la expansión constante de la inteligencia artificial.

