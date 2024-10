El éxito que el fallecido integrante de One Direction hizo con un colombiano; sonó en radios nacionales

.Publicidad.

A comienzos de 2018, Liam Payne presentó el cuarto sencillo de su disco debut como solista, luego de la disolución de One Direction, la agrupación que muchos recuerdan por canciones como "What Makes You Beautiful", "Story Of My Life" o "Perfect". Y en ella tenía como acompañante a J Balvin, quien estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

"Familiar" es el nombre de la canción que hicieron juntos, que incluso tuvo amplia difusión radios colombianas especializadas en pop y música urbana. Pero además del tema con El Niño de Medellín, el disco debut del artista que terminó llamándose simplemente LP1 también brillo con canciones con Alesso, Zedd, Rita Ora y Quavo, entre otros.

"Familiar" combinaba el pop y el R&B y estaba bastante alejada del sonido de perreo que era común en muchas canciones de J Balvin de la época. La canción fue aplaudida por la crítica e incluso un periodista estadounidense se atrevió a decir que era la mejor canción del excantante de One Direction.

Algunos también la compararon con "Despacito" y llegaron a creer que el tema era un intento por copiar la fórmula de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, en referencia a la versión remix del tema que explotó en Estados Unidos.

LP1 se lanzó en 2019 y desde entonces los fanáticos de Liam estaban esperando una continuación, pero también estaban al tanto de que el estado emocional del artista en los últimos meses no había sido el mejor y de las sospechas de que el músico estaría atravesando problemas con drogas. El miércoles 16 de octubre de 2024, Payne falleció luego de caerse de un balcón en un hotel de Palermo en la ciudad de Buenos Aires.

De momento no hay muchos datos, pero el personal del lugar anunció que habrían tenido que llamar al servicio de emergencias médicas conocido como SAME luego de que el artista se pusiera violento en la habitación. Minutos antes del incidente en el que lo habrían encontrado tirado en la calle y sin posibilidad de reanimación.

