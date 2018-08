Le salió rival a Lafaurie por el guiño presidencial para llegar a la Contraloria

Se creía que José Félix Lafaurie era el único candidato con el respaldo del gobierno entre los 10 que quedaron de finalistas, pero no, le surgió un fuerte competidor: el exmagistrado Marco Antonio Velilla. Laufaurie ha sido Presidente de la Federación de ganaderos durante los últimos 13 años, tiene el respaldo del ala más radical del Centro Democrático y arrastra con cuestionamientos desde distintos flancos, incluido su matrimonio con la actual senadora María Fernanda Cabal, quien aunque pidió una licencia no remunerada para no participar en el proceso de elección, el hecho no deja de despertar suspicacias. Por su parte, la cercanía del exmagistrado Marco Antonio Velilla con la fórmula Duque-Ramirez, más afín al ala del Partido Conservador de la coalición que logró la Presidencia, le dio para ser invitado a formar parte de 3 comisiones de empalme: justicia, educación e interior. Su llegada al grupo de los 10 finalistas del que la plenaria de Senado y Cámara escogerá el próximo jueves al nuevo Contralor, cambia el escenario.

1. Wilson Ruiz 18 votos

2. José Félix Lafaurie 13 votos

3. José Andrés O’meara 2o votos

4. Carlos Felipe Córdoba 19 votos

5.Julio César Cárdenas Uribe 13 votos

6. Marco Antonio Velilla 13 votos

7. María del Socorro Quintero 12 votos

8. Alfonso Fernández Angarita 11 votos

9. Joaquín José Plata 11 votos

10. Gilberto Rondón 10 votos