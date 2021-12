Le salió reemplazo a Ospina: el joven arquero colombiano que entrena con el Arsenal

.Publicidad.

El joven portero nació en 2005 en Inglaterra y está llamado a ser una de las promesas para reemplazar a David Ospina en el arco colombiano. Con tan solo 16 años y una estatura de 1.84 cm, ya fue llamado por Mikel Arteta para entrenar con el primer equipo del Arsenal, y los ojos están puestos en él desde la Federación Colombiana de Fútbol.

Y es que algo curioso pasa con Alexei Rojas, puesto que gracias a que su madre es rusa, su padre colombiano y a haber nacido en la tierra de los Beatles, el juvenil tiene la oportunidad de defender los colores de tres países diferentes. Sin embargo, parece que él ya tomó su decisión.

Después de haber tenido la oportunidad de entrenar con la selección Colombia sub-17, el golero no disimuló su felicidad de haber defendido el amarillo, azul y rojo. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado la selección Colombia (...) He asistido a la convocatoria con Inglaterra, pero estoy con Colombia. Yo me siento colombiano, y solo pienso en la selección Colombia” dijo Alexei.

Así mismo, compartió su sueño de ser uno de los mejores arqueros del mundo, teniendo como referencia a Manuel Neuer y Ter-Stegen, y también llegar a proteger el arco de la selección colombiana absoluta. “Yo quiero ser el mejor portero del mundo y quiero ser el portero titular de la selección mayores de Colombia un día y jugar en Barranquilla.”

Podemos estar tranquilos, cuando se retire David Ospina ya sabemos quién puede ser quien resguarde la portería colombiana.

