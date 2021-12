"No entiendo cómo Osorio no es el técnico de la selección" el ridículo comentario de periodista de ESPN

.Publicidad.

En el marco del partido de liga italiana, donde jugaron los equipos de Cuadrado y Zapata, el periodista junto al narrador colombiano Sigfredo Gómez trataron el tema de la selección Colombia después del golazo que hizo Duvan iniciando el compromiso. La pregunta de los televidentes sobre por qué el “Toro” sí marca en el Atalanta y en la selección no, abrió un debate que terminó con la opinión de De Palma.

En un primer momento el italiano afirmó que en el problema de Zapata él no se metía, intentando evitar posibles malentendidos, pero inmediatamente comentó el tema de Juan Carlos Osorio “algo sí que puedo decir, no entiendo cómo Osorio no es el técnico de la Selección Colombia. Un entrenador que con México eliminó a Alemania en el pasado Mundial, no lo entiendo”.

Inmediatamente, el narrador colombiano le hizo saber a De Palma que el momento del técnico risaraldense no es el mejor, y que incluso estuvo a punto de ser despedido del America si no hubiese sido porque se le dieron los resultados en la última fecha para clasificar a los cuadrangulares finales. Así mismo, los comentarios de la audiencia no se hicieron esperar, y mensajes a favor y en contra aparecieron en la transmisión.

¿Se descachó Vito De Palma con tal afirmación?

