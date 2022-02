¿Le cobran su uribismo radical? el odio de los televidentes contra RCN

.Publicidad.

Con el estreno de "Te la dedico", novela protagonizada por Pipe Bueno, quedó demostrado que no importa la apuesta que haga RCN en el horario Prime, sus producciones siempre serán superadas por las de Caracol Televisión.

Y es que durante casi 10 años, ninguna novela del canal de los Ardila Lulle ha podido posicionarse en los primeros puestos del rating. Trataron con "Enfermeras", "Café, con aroma de mujer" y ahora con "Te la dedico", pero Caracol siempre los barre con sus ya afamados realitys y sus bionovelas.

Sin embargo, esto no es algo que suceda también en las plataformas de streaming donde se pueden encontrar sus producciones. Hace algunas semanas "Café, con aroma de mujer" se posicionó como la novela de habla no inglesa más vista alrededor del mundo en Netflix, y en este momento, "Te la dedico", que ha sido uno de los peores estreno del canal en señal abierta, es la segunda serie más vista de Colombia en HBO Max.

Pues cafe todo un exito en netflix ahora te la la dedico en hbo max — Torres w (@Torresw569) February 12, 2022

Entonces ¿Por qué las novelas no tienen el mismo éxito en la señal que todos los colombianos podemos ver sin necesidad de pagar una suscripción? Al parecer los televidentes no olvidan el apoyo constante que el canal le ha dado a Alvaro Uribe, y por esa razón tratan de quebrarlo no dándole posicionamiento en el rating.

Los medios volviendo a avivar las campañas de odio contra @piedadcordoba @IvanCepedaCast @petrogustavo Venezuela, @NicolasMaduro, socialismo, que toda esa gente Uribista educada por RCN siempre va a creer. HdP. — Javier Adaime S. (@JavierAdaime) February 14, 2022